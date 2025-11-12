Ранени и бити украински войници бягат: Руски "дийп фейк" лови маймуни с трици (ВИДЕО)

Пропагандно-информационната война между Русия и Украйна е по-жестока дори от реалната, на бойното поле и във въздуха. И в нея руснаците са майстори като цяло - години наред те подготвяха отлично почвата за разпространяване на влиянието на режима на руския диктатор Владимир Путин специално в Европа, чрез хибридни операции. На принципа "1 лъжа повторена 100 пъти става истина", руските тролски ферми прокараха куп опорни точки, които устойчиво формират обществени настроения и то настроения и позиции, почиващи на лъжи и кухи основи.
Пореден опит - фейк видео, показващо ранени украински войници. Видеото обаче изобщо не е пример за изпипана до най-малките детайли измама - дори с просто око е видимо как "украинските войници" вървят доста бодричко, в чудесна физическа форма са, а не изтощени от боеве. А човекът с патериците ги размахва като мотовилки, ходейки в бърз ритъм, което би било невъзможно за истински пострадал, с рани и травми в поне единия крак:
Russians have put AI to work for their propaganda, creating videos aimed at demoralizing Ukrainians— NEXTA (@nexta_tv) November 11, 2025
The clips feature “exhausted” soldiers and staged confessions generated with artificial intelligence.
You can judge the quality for yourself — even a quick look reveals how fake… pic.twitter.com/TrMzMZwLH6
Скорошен пример за истинско видео какво значи ранен войник обаче има от Купянското направление - с руски войници - Още: Пропаганда е, че превземаме Купянск: Руски военнопропаганден канал призна (ВИДЕО)
"In the Kupiansk sector, the Russians are advancing in small groups and using drones, trying to disrupt Ukrainian logistics and push from the south and east. They are attempting to create a control zone along the border — effectively a Russian ‘sanitary zone’ that must not be… pic.twitter.com/926sbUqEQ5— WarTranslated (@wartranslated) November 10, 2025
А колко добри са руснаците в технологичните достижения - защото горното видео с "украинските войници" е такова, припомнете си - Още: Припадна: Първият руски човекоподобен робот рухна на сцената при представянето си (ВИДЕО)
😁 Nothing unusual — just Russia’s much-hyped humanoid AI robot collapsing on stage during its debut presentation.— NEXTA (@nexta_tv) November 11, 2025
Apparently, it couldn’t handle Russian reality. pic.twitter.com/czFlclTYX5