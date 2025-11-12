Любопитно:

Ранени и бити украински войници бягат: Руски "дийп фейк" лови маймуни с трици (ВИДЕО)

Пропагандно-информационната война между Русия и Украйна е по-жестока дори от реалната, на бойното поле и във въздуха. И в нея руснаците са майстори като цяло - години наред те подготвяха отлично почвата за разпространяване на влиянието на режима на руския диктатор Владимир Путин специално в Европа, чрез хибридни операции. На принципа "1 лъжа повторена 100 пъти става истина", руските тролски ферми прокараха куп опорни точки, които устойчиво формират обществени настроения и то настроения и позиции, почиващи на лъжи и кухи основи.

Пореден опит - фейк видео, показващо ранени украински войници. Видеото обаче изобщо не е пример за изпипана до най-малките детайли измама - дори с просто око е видимо как "украинските войници" вървят доста бодричко, в чудесна физическа форма са, а не изтощени от боеве. А човекът с патериците ги размахва като мотовилки, ходейки в бърз ритъм, което би било невъзможно за истински пострадал, с рани и травми в поне единия крак:

Скорошен пример за истинско видео какво значи ранен войник обаче има от Купянското направление - с руски войници - Още: Пропаганда е, че превземаме Купянск: Руски военнопропаганден канал призна (ВИДЕО)

А колко добри са руснаците в технологичните достижения - защото горното видео с "украинските войници" е такова, припомнете си - Още: Припадна: Първият руски човекоподобен робот рухна на сцената при представянето си (ВИДЕО)

