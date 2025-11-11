Пропаганда е, че превземаме Купянск: Руски военнопропаганден канал призна (ВИДЕО)

"Нашите активно използват тактика на постоянен натиск върху противника чрез руските средства за масова информация, като постоянно обявяват предстоящия крах на отбраната на града". Това е дословен цитат от днешния сутрешен обзор на руския военнопропаганден телеграм канал "Два майора" и той се отнася за положението в Купянск.

Съвсем наскоро руският диктатор Владимир Путин открито обяви, че не само в Покровск, но и в Купянск украинските военни части били обкръжени от руските - Още: Да пратим журналисти при обкръжените украинци: Путин се изпусна каква провокация подготвя

Само че изречението в обзора на "Два майора" е пределно ясно - това е пропаганда. Точно както каза и главнокомандващият Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) генерал Олександър Сирски за думите на Путин. Видеокадри, даващи представа за ситуацията в района извън говоренето по Телеграм, също подсказват колко може да се вярва на руски източници без проверка - Още: Сирски директно каза, че Путин си фантазира обкръжени украински войници в Покровск и Купянск (ВИДЕО)

"In the Kupiansk sector, the Russians are advancing in small groups and using drones, trying to disrupt Ukrainian logistics and push from the south and east. They are attempting to create a control zone along the border — effectively a Russian ‘sanitary zone’ that must not be… pic.twitter.com/926sbUqEQ5 — WarTranslated (@wartranslated) November 10, 2025

Всъщност "Два майора" още в началото на седмицата предупреди, че украинците контраатакуват в Купянск и при това не за пръв път, откакто Путин се изхвърли, че градът бил на практика обкръжен от руската армия - Още: Цената да бъде убит руски войник или да бъде унищожена руска военна техника: Украйна я показа (ОБЗОР - ВИДЕО)