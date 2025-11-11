Любопитно:

Пропаганда е, че превземаме Купянск: Руски военнопропаганден канал призна (ВИДЕО)

11 ноември 2025, 11:59 часа 200 прочитания 0 коментара
"Нашите активно използват тактика на постоянен натиск върху противника чрез руските средства за масова информация, като постоянно обявяват предстоящия крах на отбраната на града". Това е дословен цитат от днешния сутрешен обзор на руския военнопропаганден телеграм канал "Два майора" и той се отнася за положението в Купянск. 

Съвсем наскоро руският диктатор Владимир Путин открито обяви, че не само в Покровск, но и в Купянск украинските военни части били обкръжени от руските - Още: Да пратим журналисти при обкръжените украинци: Путин се изпусна каква провокация подготвя

Само че изречението в обзора на "Два майора" е пределно ясно - това е пропаганда. Точно както каза и главнокомандващият Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) генерал Олександър Сирски за думите на Путин. Видеокадри, даващи представа за ситуацията в района извън говоренето по Телеграм, също подсказват колко може да се вярва на руски източници без проверка - Още: Сирски директно каза, че Путин си фантазира обкръжени украински войници в Покровск и Купянск (ВИДЕО)

Всъщност "Два майора" още в началото на седмицата предупреди, че украинците контраатакуват в Купянск и при това не за пръв път, откакто Путин се изхвърли, че градът бил на практика обкръжен от руската армия - Още: Цената да бъде убит руски войник или да бъде унищожена руска военна техника: Украйна я показа (ОБЗОР - ВИДЕО)

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
руска пропаганда война Украйна Купянск Два майора
