Рекорден скок: Жилищата в Атина и Солун почти удвоиха цената си

Жилищата в Атина и Солун са поскъпнали с над 90% в периода 2018-2025 г., а над 2 млн. жилища са необитаеми. Това съобщава електронното издание на гръцкия вестник "Прото тема", позовавайки се на анализ на експертен независим орган към парламента. Анализът се основава на данни на Международния валутен фонд (МВФ), според които Гърция е изправена пред проблем с разпределяне и оползотворяване на съществуващи жилища, а не страда от липси в жилищния фонд.

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Вследствие на това намалява броят на имотите, които се предлагат за наемане или продажба, а това от своя страна води до бум на цените.

В периода 2018-2025 г. цените на имотите в Атина са скочили с 95,7%, а в Солун се отчита поскъпване от 94%. Според анализа на експертния орган към парламента Гърция има най-висок процент на празни жилища в Европа като в същото време бележи и един от най-големите увеличения при цените и наемите, посочва "Прото тема", цитиран от БТА.

Данните показват, че необитаемите поради различни причини жилища в страната са над 2,2 млн. и съставляват 34,5% от жилищния фонд в Гърция. Недостъпността на имотите се дължи на проблеми между наследници, юридически казуси и високата цена за ремонт на съществуващите сгради.

В случай че празните имоти бъдат предложени на пазара, за период от шест години цените на жилищата могат да паднат до 24,6%..