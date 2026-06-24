Българинът се оказа страшно дисциплиниран шофьор. От другата страна на границата

Пътният травматизъм в България е ужасяващ и ние отдавна сме приели, че сме лидери по инциденти и жертви на пътя в Европа. За мнозина причината е в липсата на дисциплина и уважение към правилата на шофьорите у нас. Оказа се, че това просто не е вярно.

Българинът всъщност е много дисциплиниран, проактивен и прилежен към правилата шофьор. Просто не към българските.

Тази ни нормативна избирателна пропускливост лъсна с настъпването на отпускарския сезон, а от там - и на новите правила за движение по пътищата в Гърция.

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Като ток разтресоха българското летуващо човечество разказите за светкавични и безпощадни санкции в Гърция на нашенци, решили да останат верни на себе си в принципа "законът е врата у поле".

2-3 седмици на емоционални жалейки за стотици евро глоби и бързо, яростно сваляне на номера и отнемане на книжка за 20 дни, и родният шофьор стана по-нисък от тревата.

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Стриктни до последната запетая

Хора, които у нас отговарят на имейли, водят прочувствени разговори и пишат излияния, докато шофират, в Гърция не смеят да пипнат телефона. Царици на мултитаскинга, които едновременно карат и се гримират за сватба, в Гърция ги е страх вода да пият в движение. Шофьори, които не са си виждали пожарогасителя от години, изведнъж се вълнуват той прахов ли е, 2-килограмов ли е, аптечката отговаря ли на новия стандарт и има ли термо одеяло. Плажни батки, на които иначе никой нищо не може да им каже, прибират джапанките в багажа, слагат колани на задната седалка и събират търкалящи се торби от купето.

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Защото, се оказва, българинът по душа е изпълнителен и дисциплиниран. Просто има нужда от мотивация. А гърците, о, не се свенят да мотивират. При тях магическата парола "да се почерпите" не минава и изобщо не питат "и ся кво правим". Директно правят каквото трябва.

Така че ако някой се е чудил какво трябва да се промени, за да станат пътищата ни по-безопасни, вече има нагледен и болезнено ефективен отговор. Просто трябва да вземем и да препишем гръцкия правилник. А след това, и да внесем малко гръцки полицаи. Че нашите са свикнали с почерпките и ще свалят КПД-то на реформата.

Автор: Десислава Любомирова