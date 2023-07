Риск за цялото Черно море: Румънският президент осъди руската атака срещу пристанището Рени

„Остро осъждам руските атаки срещу гражданската инфраструктура на Украйна на река Дунав, в непосредствена близост до Румъния. Тази неотдавнашна ескалация създава сериозни рискове за сигурността в Черно море. Тя също така засяга по-нататъшния транзит на украинско зърно и по този начин глобалната продоволствена сигурност“, написа той в Twitter.

I strongly condemn the recent Russian attacks against the Ukrainian🇺🇦 civilian infrastructure on #Danube, very close to Romania🇷🇴. This recent escalation pose serious risks to the security in the #BlackSea. It also affects further UA grain transit&thus the global food security.