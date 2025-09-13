Руски дрон и над Румъния: Два изтребителя F16 излетяха заради ново нарушаване на въздушното пространство

Въздушните сили на Румъния са засекли дрон в националното въздушно пространство, съобщават от румънското министерство на отбраната. Два изтребителя F-16 от 86-та въздушна база във Фетешти са излетели в 18:05 ч., за да наблюдават въздушната обстановка на границата с Украйна, след руските въздушни удари по украинската инфраструктура на Дунав.

Дронът е нарушил въздушното пространство на страната по време на руска атака срещу украинска инфраструктура близо до границата, пише Ройтерс. В 18:23 ч. самолетите F-16 са засекли дрон в националното въздушно пространство, който са проследили до около 20 км югозападно от Чилия Веке, където изчезна от радара. Дронът не е прелетял над населени райони и не е представлявал непосредствена заплаха за обществената безопасност, съобщават още от министерството.

Още: Успокояване на съюзниците: САЩ обещават да защитават територията на НАТО

В изявлението на ведомството се посочва, че жителите на югоизточната област Тулча, която се намира близо до Дунав и украинската граница, са били призовани да се укрият. От там посочват още, че ситуацията се наблюдава от радарните системи и самолетите на Министерството на националната отбрана във въздуха. Екипи от специалисти са готови да започнат търсене на възможни останки от самолета.

"Днес Румъния изстреля изтребители заради руски дрон в своето въздушно пространство. Според текущите данни, дронът е проникнал на около 10 километра в румънска територия и е оперирал във въздушното пространство на НАТО в продължение на около 50 минути. Също днес Полша отговори военно на заплахата от руски атакуващи дронове", написа украинският президент Володимир Зеленски в Х.

Още: "България е беззащитна": Полковник след нахлуването на руски дронове в Полша

"Руската армия знае точно къде се насочват дроновете им и колко дълго могат да оперират във въздуха. Маршрутите им винаги са изчислени. Това не може да бъде съвпадение, грешка или инициатива на някои командири от по-ниско ниво. Това е очевидно разширяване на войната от страна на Русия – и точно така действат те. Първо малки стъпки, а накрая големи загуби", посочи още Зеленски.

Поредна провокация

По-рано в събота бойни самолети на полската армия и на съюзнически сили бяха вдигнати във въздуха за "превантивна" операция във въздушно пространство на Полша заради опасност от удари с дронове в райони на Украйна по полско-украинската граница, предаде АП, като цитира полските власти.

Местната администрация в източния полски град Люблин уточни, че тамошното летище е затворено. Тревогата бе обявена във връзка с навлизането на редица руски дронове в полското въздушно пространство в сряда.

Още: Официално: Дронът край Созопол е руски - бил е опасен, но задачата му остава мистерия

През седмицата Actualno.com разбра от информация в Европейския парламент, че дроновете, нарушили първоначално въздушното пространство на Полша на 9 септември през нощта и впоследствие свалени са били 21 броя - всички снаряжени, част от тях са от Русия, друга част са от Беларус. Един от тях се е приземил в средата на Полша, друг е поразил къща - тези два не са летели към Украйна и са били свалени, благодарение на бързата реакция на нидерландски изтребители, излетели от Естония, плюс полски, които са прехванали целите. Припомнете си още ТУК.