Войната в Украйна:

Румъния започва мащабни съкращения в държавната администрация и полицията

27 август 2025, 11:05 часа 496 прочитания 0 коментара
Румъния започва мащабни съкращения в държавната администрация и полицията

Министърът на развитието на Румъния Чеке Атила обяви закриването на десетки хиляди позиции в местната и държавната администрация. В интервю за телевизия "Антена3" той съобщи, че ще бъдат орязани около 57 процента от броя на длъжностите или близо 6000 души, включително съветници на кметове, заместник-кметове и държавни секретари.

"От 10 700 позиции в офисите на местни изборни длъжностни и високопоставени лица, от министър-председателя до държавните секретари, се съкращават почти 6000 позиции. Кметовете вече ще имат по един съветник, не по двама, както досега. За заместник-кметовете длъжността съветник се премахва. По същия начин за държавните секретари. В момента министрите имат по четирима съветници, ще предложа да бъдат по трима. За министър-председателя пет вместо осем", обясни политикът в ефир. Той допълни, че съкращения на работни места ще има и в полицията.

Реформата е част от втория пакет фискално-бюджетни мерки на правителството на Илие Боложан. В този час партиите в управляващата коалиция заседават за определяне на окончателния му вариант.

Още: Доставки на оръжие и производство на дронове: Румъния и Украйна се разбраха в Киев

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Държавна администрация Румъния информация 2025
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес