Румъния започва мащабни съкращения в държавната администрация и полицията

Министърът на развитието на Румъния Чеке Атила обяви закриването на десетки хиляди позиции в местната и държавната администрация. В интервю за телевизия "Антена3" той съобщи, че ще бъдат орязани около 57 процента от броя на длъжностите или близо 6000 души, включително съветници на кметове, заместник-кметове и държавни секретари.

"От 10 700 позиции в офисите на местни изборни длъжностни и високопоставени лица, от министър-председателя до държавните секретари, се съкращават почти 6000 позиции. Кметовете вече ще имат по един съветник, не по двама, както досега. За заместник-кметовете длъжността съветник се премахва. По същия начин за държавните секретари. В момента министрите имат по четирима съветници, ще предложа да бъдат по трима. За министър-председателя пет вместо осем", обясни политикът в ефир. Той допълни, че съкращения на работни места ще има и в полицията.

Реформата е част от втория пакет фискално-бюджетни мерки на правителството на Илие Боложан. В този час партиите в управляващата коалиция заседават за определяне на окончателния му вариант.

Още: Доставки на оръжие и производство на дронове: Румъния и Украйна се разбраха в Киев