Гаси лампите: Взаимни руско-украински удари с дронове по Харков и Белгород (ВИДЕО)

Поредна серия от въздушни атаки – този път с дронове, между Украйна и Русия. И двете страни тази нощ се съсредоточиха до по-близки до границата си цели. Става въпрос за границата между Харковска и Белгородска област – целите бяха вторият по големина украински град Харков, както и руският Белгород.

Explosions are also reported in Kharkiv, as Russian drones attack the city. pic.twitter.com/MmPnQlnnxy — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 6, 2025

Към полунощ кметът на Харков Игор Терехов обяви в официалния си канал в Телеграм, че по града са изстреляни поне 25 дрона клас "Шахед", всички насочени към Немишлянски район. Заради атаката е имало прекъсвания на ток в определени части на Харков. Има няколко пожара, чули са се поне 20 взрива. Нито Терехов, нито Олег Синегубов – военновременният ръководител на Харковска област, съобщават в официалните си канали в Телеграм за пострадали хора. Няма и по-конкретни уточнения за щети и поражения, все още.

Междувременно, за поне трети път в рамките на 36 часа Белгород беше атакуван с дронове. Местното издание "Пепел" съобщава за спиране на тока в центъра на Белгород. Губернаторът на Белгородска област Вячеслав Гладков обяви ракетна опасност и каза, че имало свалени ракети, после в канала му в Телеграм се появиха снимки от щети по автомобили и счупени прозорци по жилищни сгради:

"Such darkness here. The whole district is like this." — residents of Belgorod have been without power for the third day. pic.twitter.com/o4BsC13CFO — WarTranslated (@wartranslated) October 6, 2025

Преди атаката кметът на града Валентин Демидов каза, че уличното осветление е спряно, за да може по-бързо да се възстанови токът за домакинствата, специално в южната част на града. А губернаторът на Белгородска област Вячеслав Гладков призова хората да си купят генератори, ако искат да са сигурни, че ще има ток вкъщи

Освен в Белгородска област, въздушни удари явно имаше и в Курска област – в Белица, в Обоян, където също части от населеното място останаха без ток:

Explosions near the village of Belitsa, Belovsky district, Kursk region. pic.twitter.com/q9XC3qM8RF — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 6, 2025

Oboyan, Kursk region, parts of the city lost power after a drone strike. pic.twitter.com/as4JlZAHf3 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 6, 2025