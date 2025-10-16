Русия атакува Украйна с 340 дрона и ракети: Зеленски използва повода, за да натисне САЩ за "Томахоук"

Русия изстреля над 300 атакуващи дрона и 37 ракети, значителна част от които балистични, срещу Украйна през нощта на 15 срещу 16 октомври и в ранните часове на четвъртък. Това обяви украинският президент Володимир Зеленски на фона на поредната масирана въздушна атака на Москва, при която бяха вдигнати изтребители МиГ-31, способни да пренасят ракети "Кинжал": Тревога в цяла Украйна: Русия вдигна изтребители с "Кинжал" в поредната масирана атака (ВИДЕО).

Щетите

"Снощи бяха нанесени удари срещу нашия народ, енергийния ни сектор и гражданската ни инфраструктура", написа Зеленски. "Инфраструктурата в регионите Виница, Суми и Полтава беше подложена на атака. В региона на Чернигов беше ударен град Нижин – пощата беше повредена и един човек беше ранен.

В региона на Харков врагът нацели критична инфраструктура и отдел на Държавната служба за извънредни ситуации. Има ранени.

Във всички райони се извършват възстановителни работи. Службите за извънредни ситуации работят. Има потвърждение, че руснаците използват двойна терористична тактика – атакуват с „Шахед“-и, носещи касетъчни боеприпаси, и нанасят повторни удари, за да наранят пожарникарите и енергетиците, които възстановяват повредените съоръжения", заяви украинският лидер.

Last night brought strikes against our people, our energy sector, and our civilian infrastructure. Russia launched more than 300 attack drones and 37 missiles, a significant number of them ballistic, against Ukraine. Infrastructure in the Vinnytsia, Sumy, and Poltava regions came… pic.twitter.com/bH3TipG4d2 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 16, 2025

Още: Тръмп мисли да накара Китай да плати за победа на Украйна над Путин и Русия (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Единственият език", който Путин разбира, е този на натиска

"Тази есен руснаците използват всеки ден, за да нанасят удари по нашата енергийна инфраструктура. Путин не обръща внимание на нищо, което казва светът, така че единственият език, който все още може да го достигне, е езикът на натиска – натиск чрез санкции и натиск чрез способности за далечно действие", смята Зеленски с оглед на желанието на Украйна да се сдобие с ракети с голям обсег "Томахоук" от САЩ.

Възможни са "силни решения, решения, които могат да помогнат", допълва той. По думите му - това зависи от Съединените щати, от Европа, от всички партньори, "чиято сила пряко определя дали войната ще приключи".

"Сега има важен импулс към мир в Близкия изток. В Европа това също е възможно. Точно това ще обсъждам днес и утре във Вашингтон", обяви Зеленски, който ще се срещне с американския президент Доналд Тръмп в петък.

Посещението на Зеленски във Вашингтон на 17 октомври започва със закрити срещи, посветени на сътрудничеството в областта на отбраната и енергетиката. Програмата му включва разговори с водещи американски компании в областта на отбраната, преговори по енергийни въпроси, реч пред Конгреса и консултации на високо равнище, като всички те са насрочени преди ключовата среща с Тръмп.

Още: "Времето на Путин изтича": Диктаторът губи войната и готви ескалация