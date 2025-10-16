Брус Спрингстийн без маска: Документален филм развенчава мита за рок легендата

Рок ветеранът Брус Спрингстийн се появи изненадващо на червения килим на Лондонския кинофестивал, за да подкрепи актьорския състав и създателите на нов биографичен филм за живота му, предаде Ройтерс.В "Спрингстийн: Избави ме от нищото" (Springsteen: Deliver Me from Nowhere) актьорът Джеръми Алън Уайт играе ролята на носителя на множество награди "Грами". Вместо обаче да се фокусира върху неговата впечатляваща кариера, лентата предлага суров портрет на човека зад мита.

Снимка: Getty Images

Преодоляването на травми чрез изкуството

Режисиран от Скот Купър, който е и негов съсценарист, филмът е базиран на едноименната книга на Уорън Зейнс. Той разказва историята на младия Спрингстийн на прага на големия успех, който се бори с вътрешните си демони и травмите от детството си, докато работи над емблематичния си албум Nebraska от 1982 г.

Още: Нов документален филм за Ози Озбърн разказва за последните му години и тежките здравословни проблеми (ВИДЕО)

Уайт споделя, че драмата, която разкрива и напрегнатите отношения на Спрингстийн с баща му, изигран от Стивън Греъм, изобразява труден, но решаващ период в живота на рок звездата.

Снимка: Getty Images

"Мисля, че в основата на всичко това е копнежът по семейна връзка и отношенията между него и баща му. Смятам, че през този период той е взел решения, позволили му да живее живота, който е искал", казва актьорът.

Във филма участва и Джеръми Стронг в ролята на дългогодишния мениджър на Спрингстийн Джон Ландау.

"Това е филм, който очевидно разказва за Брус и за създаването на албума Nebraska, но всъщност е за преодоляването на травми чрез изкуството и за справянето с депресията и проблемите с психичното здраве", казва на свой ред Стронг.

"Мисля, че е изключително смело да се разкаже историята на личност, която е толкова митологизирана като Брус, за да бъде разкрит човекът Брус", допълва актьорът.

Снимка: Getty Images

Филмът е първият, в който животът на музиканта е представен на големия екран. 76-годишният Брус Спрингстийн е участвал активно в продукцията.

Още: Брус Спрингстийн: Живеем в особено опасни времена, трябва да се борим за Америка

"Още в самото начало той ме изслуша да пея неговите песни и ми каза: "Пееш много добре". Звучиш като мен. Ти правиш песните свои и искам целият процес да се усеща по този начин", спомня си Уайт.

Изпълнителят на главната роля допълва, че без "благословията" на Спрингстийн едва ли е щял да се справи с предизвикателството да влезе в неговия образ.

"Спрингстийн: Избави ме от нищото" тръгва по кината по света от 22 октомври. Премиерата му в България е на 24 октомври.

Миналия месец филмът беще прожектиран на Нюйоркския кинофестивал.