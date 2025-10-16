Мъмрене и разкаяние: Осем депутати от "Величие" признаха грешка пред Михайлов, но може пак да се объркат (ВИДЕО)

Липсата на кворум в парламента освен на властта, се отразява и на партиите от опозицията. Става въпрос за партия "Величие", която е известна, че в краткото същестуване на предходното Народно събрание успя да се разцепи и да престане да съществува като група. Всичко започна с регистрацията на 8 депутати от партия "Величие" днес в зала, което допринесе за регистрацията на 71 депутати, при необходими 121 за кворума.

Мъмренето

Почти веднага след регистрацията лидерът на най-малката партия в парламента "Величие" Ивелин Михайлов пусна видео от "Исторически парк", в което ги смъмри.

"От името на парламентарната група на партия "Величие" искам да се разгранича от осемте депутати, които днес се регистрираха за работа на Народното събрание. Истинската причина за регистрацията на тези осем депутати е желанието да не им бъдат орязани някакви пари", каза Ивелин Михайлов

Разкаянието

По-късно депутатът от "Величие" Мария Илиева обясни, че са допуснали комуникационна грешка.

"Регистрирахме и наистина инструкциите на г-н Михайлов са били да се регистрираме винаги, когато присъстващите в залата станат 121 човека, за да не създаваме излишно кворум", заяви още Илиева., като тя отбеляза, че объркването е дошло, тъй като обикновено опозицията "за това е опозиция да гласува обратното на това, което искат управляващите". "В случая ние гласувахме обратното на това, което искат управляващите", добави още Илиева.

Тя заяви още, че всички осем депутати застават плътно зад Михайлов и се извиняват чистосърдечно.

"Никой не е имал никакво лошо намерение нито срещу г-н Михайлов, нито срещу всички, които стоят зад него и зад всички нас. Трикратно се извинявам, за да не се стига до такива недоразумения. Това е буря в чаша вода и такива грешки е възможно да се допускат", смята още Илиева.