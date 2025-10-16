Манчестър Юнайтед вади 60 милиона евро за новата голова машина на Италия

Манчестър Юнайтед е заинтересован да привлече нападателя на Ал-Кадисия Матео Ретеги, според Fichajes. Трансферът на 26-годишния италианец може да се осъществи през лятото на 2026 година. Английският клуб е готов да похарчи до 60 милиона евро за играча.

Матео Ретеги има 11 гола в 24 мача за Италия

🤯 Retegui with 8 goal contributions in his last 4 games for Italy



⚽️ 4 goals

🅰️ 4 assists



An absolute machine for the Azzurri 🇮🇹💪 pic.twitter.com/9U4i8uupiA — Italian Football TV (@IFTVofficial) October 14, 2025

Ретеги се присъедини към Ал-Кадисия през юли 2025 г. от Аталанта. Той отбеляза три гола в пет мача във всички състезания през сезон 2025/26. Договорът му е до 30 юни 2028 година.

Порталът Transfermarkt оценява стойността му на 45 милиона евро.

