16 октомври 2025, 12:48 часа 390 прочитания 0 коментара
Манчестър Юнайтед вади 60 милиона евро за новата голова машина на Италия

Манчестър Юнайтед е заинтересован да привлече нападателя на Ал-Кадисия Матео Ретеги, според Fichajes. Трансферът на 26-годишния италианец може да се осъществи през лятото на 2026 година. Английският клуб е готов да похарчи до 60 милиона евро за играча.

Матео Ретеги има 11 гола в 24 мача за Италия 

Ретеги се присъедини към Ал-Кадисия през юли 2025 г. от Аталанта. Той отбеляза три гола в пет мача във всички състезания през сезон 2025/26. Договорът му е до 30 юни 2028 година.

Порталът Transfermarkt оценява стойността му на 45 милиона евро.

ОЩЕ: Селекционерът на Италия се закани да напусне страната, ако не класира "скуадрата" за Мондиал 2026

Бойко Димитров
