Бивш собственик на БТК съди България за 125 млн. евро

Бившият собственик на БТК – люксембургската фирма "B2 Инвестмънт С.а.р.л." – е завела дело срещу България за 125 млн. евро, които са ѝ били принудително събрани от синдиците на фалиралата КТБ. Компанията настоява държавата да ѝ ги върне, заедно с лихва за забава от над 91 млн. лв., съобщава в. "Сега".

През 2019 г. българският съд окончателно приема, че средствата произхождат от КТБ и са били използвани от Цветан Василев за придобиване на дял в БТК. Така фирмата е осъдена да плати 125 млн. евро, а сумата е събрана през 2020 г. по заповед на британски съд. Още: Окончателно: 52 млн. лв. наши пари ще се плащат заради антикорупционен провал с КТБ

Година по-късно Конституционният съд отменя като противоконституционен текста в Закона за банковата несъстоятелност, по който е издадено решението. Според "B2 Инвестмънт" това означава, че законът е бил невалиден още от приемането му, а Народното събрание е трябвало да уреди последиците от отмяната и да възстанови сумите. Фирмата твърди, че държавата е извършила "противоправно бездействие", което ѝ е причинило вреди.

Министерството на финансите отхвърля иска, подчертавайки, че решението на Конституционния съд не засяга вече влезли в сила съдебни актове.

Делото все още не е разгледано по същество, защото се води спор за размера на съдебната такса. При материален интерес от над 336 млн. лв., таксата е определена на над 13 млн. лв., но съдът я е намалил до 20 000 лв. след искане от фирмата. Още: На първа инстанция вече има присъда по едно от безбройните дела за КТБ

Финансовото министерство оспорва това решение, като посочва, че зад дружеството стоят крупни международни инвеститори, сред които „Мерил Линч“ и „Алфа банк“, които могат да осигурят нужните средства. Решението по спора за таксата и самото дело тепърва предстои.