Войната в Украйна:

Бивш собственик на БТК съди България за 125 млн. евро

16 октомври 2025, 12:31 часа 206 прочитания 0 коментара
Бивш собственик на БТК съди България за 125 млн. евро

Бившият собственик на БТК – люксембургската фирма "B2 Инвестмънт С.а.р.л." – е завела дело срещу България за 125 млн. евро, които са ѝ били принудително събрани от синдиците на фалиралата КТБ. Компанията настоява държавата да ѝ ги върне, заедно с лихва за забава от над 91 млн. лв., съобщава в. "Сега".

През 2019 г. българският съд окончателно приема, че средствата произхождат от КТБ и са били използвани от Цветан Василев за придобиване на дял в БТК. Така фирмата е осъдена да плати 125 млн. евро, а сумата е събрана през 2020 г. по заповед на британски съд. Още: Окончателно: 52 млн. лв. наши пари ще се плащат заради антикорупционен провал с КТБ

Година по-късно Конституционният съд отменя като противоконституционен текста в Закона за банковата несъстоятелност, по който е издадено решението. Според "B2 Инвестмънт" това означава, че законът е бил невалиден още от приемането му, а Народното събрание е трябвало да уреди последиците от отмяната и да възстанови сумите. Фирмата твърди, че държавата е извършила "противоправно бездействие", което ѝ е причинило вреди.

Министерството на финансите отхвърля иска, подчертавайки, че решението на Конституционния съд не засяга вече влезли в сила съдебни актове.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Делото все още не е разгледано по същество, защото се води спор за размера на съдебната такса. При материален интерес от над 336 млн. лв., таксата е определена на над 13 млн. лв., но съдът я е намалил до 20 000 лв. след искане от фирмата. Още: На първа инстанция вече има присъда по едно от безбройните дела за КТБ

Финансовото министерство оспорва това решение, като посочва, че зад дружеството стоят крупни международни инвеститори, сред които „Мерил Линч“ и „Алфа банк“, които могат да осигурят нужните средства. Решението по спора за таксата и самото дело тепърва предстои.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
БТК КТБ Цветан Василев
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес