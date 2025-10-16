Полша: Путин се реши на ескалация срещу Запада, но тактиката му е глупава

Коментирайки руските дронове, които влетяха в полското въздушно пространство миналия месец, полският външен министър Радослав Сикорски заяви, че Русия е прибегнала до "тактически глупава и контрапродуктивна" ескалация на войната си срещу Украйна, предизвиквайки и Запада. Единственото обаче, което постигна Путин по този начин, бе засилване на негативните нагласи към него на Запад, посочи той преди планираната среща на министрите на отбраната на НАТО в Брюксел.

Няма съмнение, че дроновете са били умишлено изстреляни на полска територия, отбеляза топ дипломатът.

"Те са били изстреляни от едно място и нито един от тях не е носил боеприпаси. Ако те са били случайно следствие от нощната атака срещу Украйна, човек би очаквал сред тях да има както ударни дронове, така и обикновени. Но всички дронове, преминали полската граница, не са били предназначени за атака", заяви той, цитиран от The Guardian.

Сикорски добави, че това е било отчасти тест за противовъздушната отбрана на Полша и НАТО, който е принудил Варшава и съюзниците й от Алианса да реагират, като вдигнат във въздуха изтребители и задействат по тревога други средства за противовъздушна отбрана.

Не признавахме, че Путин е във война с нас, защото ни се струваше абсурдно

Тези нахлувания са напомняне, че Путин счита, че е във война със Запада, отбеляза Сикорски.

"Той (Путин – бел. ред.) е във война с нас, но ние не го признавахме, защото ни се струваше твърде абсурдно и странно", подчерта дипломатът.

Дроновете са само част от серията провокации на Путин, с които той "опипва почвата", каза министърът, припомняйки също различните саботажи, отравяния, запалителни бомби, подхвърлени в пощенски складове в Полша, Германия и Обединеното кралство.

Сикорски коментира и че преди всяко предоставяне на Украйна на нови оръжия, на Запад е имало опасения, че това ще доведе до ескалация и разпространение на конфликта, но това се е оказало преувеличено.

"Всеки път, когато възнамерявахме да дадем на Украйна нови ракети, нови видове оръжия, някой казваше: "Не го правете, това е ескалация. Не им изпращайте танкове. Не им изпращайте изтребители МиГ. Не им изпращайте F-16. Не им давайте ракети Himars, не им давайте ракети Atacms". И всеки път на Русия й се налагаше да се приспособява."

На срещата на министрите на отбраната на НАТО в Брюксел ще бъде обсъдена защитата на източния фланг на Алианса и доставката на дронове за Украйна. Според изтекъл документ, който ще бъде публикуван в четвъртък, Европейската комисия ще призове европейската защита от дронове, известна като "стената от дронове", да бъде напълно функционираща до края на 2027 г.

