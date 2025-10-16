Руските служби твърдят, че Украйна и Западът готвели саботаж на "Турски поток"

Директорът на Федералната служба за сигурност (ФСБ) на Русия Александър Бортников твърди, че британските и украинските разузнавателни служби подготвяли саботажни операции срещу газопровода „Турски поток“, който минава и през България. Това щяло да стане с помощта на дронове, безпилотни лодки и бойни плувци, смята ФСБ. Прокремълските медии цитираха изявленията на Бортников, направени по време на 57-мата среща на Съвета за сигурност на Руската федерация в Самарканд, Узбекистан.

Директорът на ФСБ твърди, че украинците и британската MI6 планирали да атакуват критична руска инфраструктура, включително „Турски поток“. Според него инструктори от британската армия и британската разузнавателна служба са планирали серия от удари с дронове и срещу Каспийския тръбопроводен консорциум, който вече е ставал обект на украински атаки: Нови атаки с дронове срещу руски черноморски пристанища, офисът на известен петролен консорциум е поразен (ВИДЕО).

"Турски поток" и руският газ, който ЕС забранява от 2027 г.

"Турски поток", чиято част в България беше изградена по време на управлението на Бойко Борисов и ГЕРБ, свързва Русия с Източна и Централна Европа - извън Украйна. Това е единствената тръба, по която продължава да тече руски газ към Стария континент, главно към Унгария, Словакия и Сърбия. Без да е потвърдено публично, по договори се знае, че до 2039 година дългосрочната резервация е за "Газпром".

Европейският съюз обяви намерение да забрани вноса на руски газ от 2027 година, като амбициите са това да се случи дори по-рано. Затова вече тръгнаха спекулации, че дотогава България ще е спряла транзита: Край с руския газ: Перспективите за България - от шансове за печалба до съд и загуби.

Според Кирил Темелков, бивш директор на "Булгартрансгаз", положението не е безнадеждно: Без руски газ по "Турски поток", но "Газпром" блокира тръбата за друг: Има как да разбием блокадата.

Продължението на "Турски поток" у нас беше построено от саудитския консорциум "Аркад". Всъщност се оказа, че строежът е осъществен почти изцяло от руски и беларуски подизпълнители, и има сериозни съмнения за нарушение на закона, както разкри мащабно разследване на BG Elves: "Турски поток" в България: Слепи служби, нарушени закони и унищожена археология (ВИДЕО).

Снимка: Getty Images

Научете повече тук за скандалите около изграждането на "Турски поток", връзката с диктатора Владимир Путин и плана му да заобиколи Украйна с газови връзки, и доколко България печели от проекта: За пет години: На печалба ли е България от частта на "Турски поток", изградена у нас?

Последните новини около "Турски поток" бяха свързани с материал на The Wall Street Journal, според който Бойко Борисов е предлагал на сина на Доналд Тръмп американско участие в замяна на сваляне на санкции по "Магнитски". Лидерът на ГЕРБ отрече да е говорил за Делян Пеевски.

Операции под "фалшив флаг"

Анализатори и експерти като американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) неведнъж са подчертавали, че режимът в Кремъл използва наратива за операции под "фалшив флаг", за да обвини други актьори на международната сцена предварително за дадени събития. Последната серия от тези обвинения на Москва съдържаше твърдения, че Украйна и европейски държави щели да симулират атаки на европейска територия с дронове, преобразени като руски.

Все пак няма повече информация за случая с "Турски поток" към момента.

Бортников също така заяви, че според информацията, с която разполага ФСБ, британците са осъществявали надзор над Службата за сигурност на Украйна (СБУ) по време на операция „Паяжина“ по-рано тази година, в резултат на която бяха унищожени или повредени голяма част от руските стратегически бомбардировачи. В същото време, според директора на ФСБ, в медиите били разпространени „фалшиви истории за предполагаеми щети“.

Той добави също, че руските разузнавателни служби разполагали с информация за терористични атаки и саботажи, извършвани в Русия „под патронажа на британските разузнавателни служби“. Британските специални сили пък били пряко въвлечени във военни операции срещу Руската федерация, твърди Бортников, засилвайки нажежената реторика между Москва и НАТО след руските провокации с дронове в Европа.

Още: Кой ще купи "Лукойл"? Как ще плащаме милиарди заем за "Турски поток", щом ЕС спира руския газ: Въпроси без отговор