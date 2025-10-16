Швеция увеличава помощта: Какво ще изпрати на Украйна

Швеция е готова да увеличи военната помощ за Украйна, изпращайки разузнавателни самолети и самолети за ранно предупреждение, а по-късно обмисля и трансфера на изтребители Gripen. Това коментира шведският министър на отбраната Пол Джонсън, предаде РБК-Украйна. Като част от втория пакет помощ, подготвен съвместно с Норвегия и Дания, Стокхолм отпусна 250 милиона евро и обмисля допълнителни доставки.

Особено внимание се обръща на споделянето на финансовата тежест между скандинавските и балтийските страни, което според министъра е от решаващо значение за ефективната подкрепа на Украйна. По време на първия етап Швеция планира да прехвърли в Киев разузнавателни самолети и самолети за ранно предупреждение. Тези самолети ще позволят на украинските военни ефективно да експлоатират изтребители F-16, подобрявайки координацията на противовъздушната отбрана и разширявайки възможностите на страната за ПВО.

Трансфер на Gripen

Стокхолм обмисля и доставката на изтребители Gripen в бъдеще. Министърът на отбраната отбеляза, че едновременното управление на няколко типа самолети – F-16, Mirage и Gripen – би било предизвикателство за украинските пилоти. Въпреки това, трансферът на тези изтребители ще повиши бойния потенциал на украинската авиация и сили за противовъздушна отбрана. Дискусията по въпроса продължава и Украйна е проявила силен интерес към новите самолети.

Снимки: Getty images