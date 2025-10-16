Легенда на Ман Юнайтед: „Той е писал, че иска да играе за клуба, когато е бил на 10 години! Няма по-голям ентусиаст“

Легендата на Манчестър Юнайтед Петер Шмайхел коментира привличането на Бенямин Шешко и шансовете на Расмус Хойлунд в клуба. Според вратаря в Англия не са се отнесли добре с датския нападател, по подобие на Скот МакТомини. В крайна сметка в момента и двамата играят за италианския шампион Наполи. Интересно е, че след пристигането си в Серия А и двамата подобриха формата си значително.

Според Шмайхел не е имало логика да се купува Шешко

В подкаста на BBC „Sacked in the Morning“ Шмайхел каза: „Привличането на Бенямин Шешко ми се стори малко странно, защото имаме Расмус Хойлунд, който две години беше лишен от подавания. Достатъчно е да видите какво прави в Наполи, играейки с Кевин Де Бройне и Скот МакТомини – вкарва голове. Повтарям това постоянно от две години и половина – Расмус Хойлунд ще бъде нападател с по 25 гола на сезон за Манчестър Юнайтед, но му трябват пасове“.

Шмайхел твърди, че МакТомини е станал жертва на мениджърите

Шмайхел обърна внимание на това какво направи МакТомини след пристигането си в Наполи и го сравни с друг играч, който не успя да се наложи в Манчестър Юнайтед: „Какво прави Скот в Наполи? Той е толкова подходящ за Манчестър Юнайтед. Проблемът беше неговата универсалност, защото има играчи, които могат да играят само на една позиция. Мениджърите не му се доверяваха, за да изградят отбора около него. Те искат по-изчистени играчи. Той ставаше жертва на това отново и отново. Фил Невил беше донякъде същият. Той никога не успя да се наложи като твърд титуляр, но изигра страшно много мачове, защото можеше да изпълнява различни роли“.

За Шмайхел няма по-отдаден футболист за Ман Юнайтед от Хойлунд

През миналия сезон Скот МакТомини беше с основна заслуга за спечелената титла от Наполи. Той вкара 13 гола, даде 6 асистенции и взе наградата за най добър играч в Серия А. Легендарният вратар завърши с добри думи за Расмус Хойлунд: „Няма да намерите никой с повече ентусиазъм за Манчестър Юнайтед от Расмус Хойлунд. Той е писал, че иска да играе за клуба, когато е бил на 10 години! Огромен фен е“. От началото на сезона датският нападател има 4 гола в 6 мача за Наполи в Серия А и Шампионската лига, както и 4 гола в 4 мача за Дания в квалификационната група “C” за Мондиал 2026.

