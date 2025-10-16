Финландия: Русия се готви за втора фаза на военна агресия

Финландският министър на отбраната Анти Хакенен смята, че Русия натрупва сили близо до границите на ЕС и се готви за втора фаза на военна агресия, предаде CNN. По думите му дори след края на войната в Украйна, Русия ще продължи да представлява заплаха за Европа. "Русия наистина увеличава военните си усилия за втората фаза на потенциалната си агресия. След края на войната в Украйна има реални заплахи за НАТО", каза той в кулоарите на срещата на Северноатлантическия съвет в Брюксел на 15 октомври.

Признаци

Хакенен посочи модернизацията на руските войски и струпването на войски „близо до нашите граници“ като признаци за това. Преди срещата на министрите на отбраната на НАТО Хакенен обяви, че Финландия ще се присъедини към PURL - закупуването на американско оръжие за Украйна. Той допълни също, че информация за новия пакет от помощ на Финландия за Украйна ще бъде обявена тази седмица.

Помощта на Финландия за Украйна

Както припомня РБК-Украйна, предишният пакет от помощ на Финландия за Украйна е възлизал на почти 200 милиона евро. Украйна го е получила през януари 2025 г. Общата стойност на отбранителното оборудване, доставено от Финландия на Украйна, в момента е 2,5 милиарда евро. От началото на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна Финландия активно подкрепя Украйна в хуманитарната, финансовата и военно-техническата сфера.

През пролетта на 2024 г. украинският президент Володимир Зеленски и финландският президент Александър Стуб подписаха двустранно споразумение за сигурност. То предвижда дългосрочна подкрепа от Финландия и задълбочаване на сътрудничеството между двете страни.

