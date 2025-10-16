Кобрата: Уважавам Гасиев, но съм подготвен и мотивиран да подаря на феновете велик бой

Кубрат Пулев няма търпение да се завърне на ринга и да зарадва своите фенове с победа. Както е известно, днес стана ясно, че в края на 2025 година най-добрият български боксьор в тежката категория ще се изправи срещу руския нокаутьор Мурат Гасиев. Двубоят ще се състои на 12 декември в Дубай. В предстоящия мач Кобрата ще защитава регулярната световна титла на WBA, която спечели в битката си с Махмуд Чар.

Кубрат Пулев ще срещне Гасиев на 12 декември

Пулев е изключително щастлив, че отново ще се завърне на ринга. Той сподели, че има уважение към Мурат Гасиев, но е подготвен, концентриран и мотивиран да подари на феновете на бокса велик бой. Кобрата също така допълни, че дълго време е чакал да дойде момента да защитава световната си титла, но това си е заслужавало. Той сподели, че мачът с руснака няма да бъде никак лек, тъй като съперникът му е силен и опасен.

Kubrat Pulev will defend his WBA Regular Heavyweight Championship against Murat Gassiev on December 12th in Dubai.



Fight is expected to be officially announced soon.



Kubrat Pulev will defend his WBA Regular Heavyweight Championship against Murat Gassiev on December 12th in Dubai.

Fight is expected to be officially announced soon.

"Беше дълго и трудно чакане"

„Беше дълго и трудно чакане, но съм изключително щастлив, че най-накрая ще защитя световната си титла. Уважавам Мурат Гасиев – той е силен и опасен съперник – но аз съм подготвен, концентриран и мотивиран да подаря на феновете велик бой. Благодаря на IBA и Epic Sports, че направиха това възможно. Нямам търпение отново да вляза на ринга“, заяви Кубрат Пулев, цитиран от колегите от „Спортал“.

