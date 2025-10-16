Войната в Украйна:

Кобрата: Уважавам Гасиев, но съм подготвен и мотивиран да подаря на феновете велик бой

16 октомври 2025, 12:34 часа 266 прочитания 0 коментара
Кубрат Пулев няма търпение да се завърне на ринга и да зарадва своите фенове с победа. Както е известно, днес стана ясно, че в края на 2025 година най-добрият български боксьор в тежката категория ще се изправи срещу руския нокаутьор Мурат Гасиев. Двубоят ще се състои на 12 декември в Дубай. В предстоящия мач Кобрата ще защитава регулярната световна титла на WBA, която спечели в битката си с Махмуд Чар.

Пулев е изключително щастлив, че отново ще се завърне на ринга. Той сподели, че има уважение към Мурат Гасиев, но е подготвен, концентриран и мотивиран да подари на феновете на бокса велик бой. Кобрата също така допълни, че дълго време е чакал да дойде момента да защитава световната си титла, но това си е заслужавало. Той сподели, че мачът с руснака няма да бъде никак лек, тъй като съперникът му е силен и опасен.

"Беше дълго и трудно чакане" 

„Беше дълго и трудно чакане, но съм изключително щастлив, че най-накрая ще защитя световната си титла. Уважавам Мурат Гасиев – той е силен и опасен съперник – но аз съм подготвен, концентриран и мотивиран да подаря на феновете велик бой. Благодаря на IBA и Epic Sports, че направиха това възможно. Нямам търпение отново да вляза на ринга“, заяви Кубрат Пулев, цитиран от колегите от „Спортал“.

Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
