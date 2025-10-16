Iconica: Нов жилищен комплекс с 6 декара парк променя пазара на имоти в Пловдив

Мащабни зелени площи, енергийна ефективност и технологични иновации поставят нов benchmark за рентабилност и качество на живот в сегмента

Забравете всичко, което знаете за градския живот досега. В най-желания квартал на Пловдив – „Отдих и култура“ – започва да се пише нова глава в историята на премиум имотите. Нейното име е Iconica и тя обещава нова ера на безкомпромисен лукс, безупречно качество и съвършена хармония с природата.

Зад мащаба на проекта стоят имена, които са синоним на класа и визионерство. Основите на бъдещата емблема на града бяха положени от арх. Светослав Станиславов от студио STARH - автори на впечатляващата архитектурна концепция и Константин Бояджиев, изпълнителен директор на Галакси Инвестмънт Груп. Именно Галакси Инвестмънт Груп, с дългогодишния си опит в управлението на висок клас жилищни, хотелски и офис комплекси, поема проектния мениджмънт на Iconica, за да превърне комплекса в реалност, надминаваща всички очаквания.

Дом, който ви дава простор да дишате

Представете си дом, окъпан в светлина, където градът е в краката ви, а хоризонтът е единствената граница. В Iconica това не е мечта, а стандарт. Всеки един от 184-те апартамента, разположени на 15 етажа са проектиран не просто като жилищна площ, а като платно за вашия мечтан живот. Със светла височина на таваните от 2.83 метра и огромни панорамни прозорци, пространствата тук създават усещане за безкрайна свобода. Функционалните разпределения позволяват максимална гъвкавост в интериора, а луксозните общи части и впечатляващо фоайе с височина от 3.75 метра, изпълнени с естествени материали като дърво, метал и керамика, ви посрещат с усещане за уют и непреходна елегантност.

„Iconica е проект, който съчетава визия за съвременен начин на живот с конкретни решения за комфорт, естетика и устойчивост. Ето защо нашата цел е не просто да отговорим на високите очаквания на бъдещите обитатели, а да надградим представите им за съвършен дом чрез три ключови елемента: емблематична архитектура с панорамни гледки, 'зелено сърце' под формата на собствен парк от близо 6 декара пространство и безкомпромисно качество на изпълнението с мисъл за бъдещето. Вярваме, че новият жилищен проект ще се превърне не само в един от най-желаните адреси в града, но и в еталон за модерно градско обитаване, което поставя човека и природата в центъра“, сподели Константин Бояджиев, изпълнителен директор на Галакси Инвестмънт Груп, проектен мениджър на Iconica.

Когато градът срещне природата

Една от най-отличителните черти на Iconica е нейният дълбок диалог с природата. Комплексът от затворен тип разполага със собствен парк от внушителните 5845 кв.м, който предлага всичко необходимо за пълноценен отдих: просторни зелени площи, красиви алеи, уединени кътчета за релакс, поляни за пикник и места за спорт. Това не е просто градина, а жива екосистема, създадена за детски смях, споделени мигове с приятели и тихи следобеди с книга в ръка. Тази зелена философия продължава и вертикално, като се изкачва по фасадата и терасите, а панорамните гледки към тепетата завършват усещането за бягство от градската динамика.

Технологии от бъдещето за живот без компромиси

Зад красивата визия се крие безкомпромисно качество. Сградата е проектирана с мисъл за бъдещето, като се залага на върхови технологии за енергийна ефективност и комфорт. Вентилируемата фасада с 10 см изолация от каменна вата и керамични плочи гарантира перфектна топло-, хидро- и шумоизолация. Във всеки апартамент е предвидено подово отопление към ТЕЦ за максимален комфорт, а като алтернатива на последния етаж е заложена и подготовка за термопомпи. Висококачествена алуминиева дограма, възможност за интегриране на система „Умен дом“ и инсталация за превенция от наводнения са само част от детайлите, които правят живота в Iconica по-сигурен и лесен. Бъдещите собственици на Iconica ще имат достъп до удобно мобилно приложение, което прави ежедневието още по-лесно.

Удобство на всяка крачка

Проблемът с паркирането тук е решен елегантно и мащабно. Две подземни нива с паркоместа и гаражи осигуряват спокойствие за всеки. В крак с времето, проектът включва 46 зарядни станции за електромобили и 115 места за велосипеди. Достъпът до дома е бърз и лесен с пет високоскоростни асансьора и топли връзки от паркинга, а сигурността е гарантирана от най-модерни системи за контрол и видеонаблюдение.

Адресът, който има всичко

Разположена на бул. „Свобода“ в кв. „Отдих и култура“, Iconica предлага перфектния баланс – тишината и зеленината на Гребната база и парк Розариум са на една ръка разстояние, а в същото време динамиката на града, Мол Пловдив и големите хипермаркети са само на няколко минути пеша. Това е място, където удобството среща спокойствието.