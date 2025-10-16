Много европейски партньори все още не успяват да схванат един ключов момент по отношение на Русия - те се опитват с всички сили да избягват действия, които смятат за провокативни към Москва. И затова, когато руснаците изстрелват разузнавателни дронове над територии на европейски държави, тези партньори избягват да дадат въоръжен отпор и дори да направят остри изявления към Москва, само и само да не ескалират ситуацията.

Но опитът на Украйна показва, че подобна предпазливост не работи. Злото, което остава ненаказано (а днес злото се олицетворява от Руската федерация), се умножава многократно.

И политиката на щрауса, към която се придържат някои европейски правителства, със сигурност няма да им помогне. Напротив, Москва ще продължи да ескалира агресията си и не се знае към коя европейска страна ще я насочи утре. Това заяви Владислав Селезньов, бивш говорител на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна, полковник от запаса, пред украинското издание "Главред".