Русия атакува Украйна с над 400 ракети и дронове: Щети в 11 области, жертви и ранени (ВИДЕО)

В нощта на 24 март (от 18:00 часа 23 март) Русия е нанесла комбиниран удар по обекти от критичната инфраструктура на Украйна с използване на общо 426 дрона и ракети с въздушно и наземно базиране. Става въпрос за 34 ракети и 392 безпилотни летателни апарата, съобщиха Военновъздушните сили на Украйна. Атаката продължава, като във въздушното пространство има няколко дрона, обявиха от ВВС към 9 ч. тази сутрин.

Какви ракети и дронове изстреля Русия?

Русия е използвала:

7 балистични ракети "Искандер-М"/С-400 (от Курска област и окупираната Донецка област);

18 крилати ракети Х-101 (от въздушното пространство над Каспийско море);

5 крилати ракети "Искандер-К" (от Брянска област);

4 управляеми авиационни ракети Х-59/69/31 (от Курска област и окупираната Донецка област);

392 ударни дрона тип "Шахед", "Гербер", "Италмас" и други типове от посоките Брянск, Курск, Орловска област, Шаталово, Милерово, Приморско-Ахтарск, окупирания Крим - около 250 от тях са "Шахед".

Какво успя да свали Украйна?

По предварителни данни - към 09:00 часа - ПВО на Украйна е свалила или обезвредила 390 въздушни цели - 25 ракети и 365 дрона от различни типове:

18 крилати ракети Х-101;

5 крилати ракети Искандер-К;

2 управляеми авиационни ракети Х-59/69;

365 дрона от различни видове.

Удари от 6 ракети и 27 дрона са регистрирани на 22 места, има и паднали отломки от свалени дронове на 10 места. "Информацията за три вражески ракети се изяснява", гласи сводката на ВВС на Украйна.

Щети, загинали и ранени

Руски FPV дрон удари пътнически влак в Харковска област. Според местната прокуратура един човек е загинал, а друг е ранен. На сутринта на 24 март дрон се е сблъскал директно с пътническия влак, пътуващ между Слатино и Харков. В момента на атаката влакът е бил на гара Слатино. Според предварителни данни е ударен един от вагоните. В резултат на удара е загинал 61-годишен пътник. Машинистът и неговият помощник са претърпели остра стресова реакция.

Според местните власти в Запорожка област пък броят на ранените от руските обстрели в региона е нараснал до 9 души. Един човек е загинал. Освен това са нанесени щети на 20 жилищни блока, шест частни къщи, един магазин, нежилищни сгради и търговски обекти.

Двама души са загинали в Полтава, още поне 7 са ранени, включително дете, съобщиха от Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна.

Има и ранен 65-годишен шофьор в градския транспорт в Сумска област след нападение с дронове срещу превозно средство.

Сутринта руски обстрел в Херсон е разрушил частна жилищна сграда, а под развалините е останал един човек "Спасителите извадиха тялото на мъж без признаци на живот", съобщи Държавната служба за извънредни ситуации.

„Продължават възстановителните работи след масираната руска атака през нощта в нашите региони. В Запорожие и Полтава са повредени обикновени многоетажни сгради, имаше пожари. Почти 40 дрона бяха изстреляни срещу Шостка в Сумска област. В Слатино, Харковска област, дрон е ударил електрически влак. Общо са регистрирани щети в 11 области. Към момента е известно, че, за съжаление, четирима души са загинали по време на атаката. Изказвам съболезнования на близките и роднините им. Десетки други са ранени, сред тях има и деца", написа президентът Володимир Зеленски.