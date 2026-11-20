Четири моста над река Днепър в украинската столица Киев станаха цел на руските ракети и далекобойни дронове и тази нощ. Но през това време в Русия близо 6000 моста са в предаварийно състояние и им трябва спешен ремонт, сочи материал на известния руски икономически ежедневник "Комерсант" - ОЩЕ: Проливен дъжд от руски ракети и дронове засипа Украйна (ВИДЕО)

"Комерсант" съобщава, че ситуацията с магистралните мостове в Руската федерация е била обсъдена на сесия на конференцията "Седмица на транспорта", която започна в Москва на 18 ноември. Александър Бедусенко, генерален директор на Руския институт за пътни изследвания (РосдорНИИ, част от руското министерството на транспорта), съобщи, че всички 10 000 моста по федералната мрежа в Русия са били инспектирани и само 0,2% са били определени като опасни. Но ситуацията по регионалните и общинските мрежи е много по-лоша - от 53 700 моста 5900 са в лошо или почти лошо състояние. В Далечния изток има региони, където над 20% от мостовете са в "нестандартно състояние".

"Картината обаче е непълна - само 21% от конструкциите са инспектирани, докато за останалите няма информация или информацията е остаряла", призна Александър Бедусенко.

Средно инспекциите на мостове струват между 400 000 и 1 000 000 рубли, което, според него, е "несъизмеримо" с разходите за възстановяване на мост след "сериозен инцидент". От 2026 до 2031 година руското правителство е отпуснало 611 милиарда рубли за ремонт на 2700 конструкции, но само 11% от мостовете в лошо състояние са включени в този списък, по предложение на региони и общини.ц"Моля, приоритизирайте финансирането на аварийни и предаварийни мостове" - сенатор Евгений Дитрих се обърна към регионите, заявявайки, че обхватът на инспекциите на мостове трябва да се разшири.

А Вячеслав Петушенко, ръководител на държавната компания "Автодор", обвини бизнесмени, че се опитват да извлекат максимална печалба от всяко пътуване, като превозват излишни товари, което води до влошаване на инфраструктурата.

Още: Зеленски разкри коварен план на Русия за мостовете в Украйна (ВИДЕО)

Източник: "Комерсант"