Студен фронт ще премине през страната в понеделник и ще донесе чувствително захлаждане във вторник и сряда. В Западна България, включително в София, температурите ще паднат под нулата. Тази прогноза за времето направи климатологът проф. Георги Рачев. По думите му след изясняването на времето ни очакват първите един-два последователни дни с отрицателни сутрешни температури. Причината за промяната е нахлуването на по-свеж въздух от северозапад, но като цяло времето остава относително топло за сезона.

ОЩЕ: Пролетно време до неделя, термометрите удрят 23 градуса: Проф. Георги Рачев загатна и за първия сняг

Топло и приятно време ни очаква днес на обяд, като само на отделни места „слабо изразено фронтче“ може да донесе леки превалявания. „Поривистият фьон обаче ще създаде дискомфорт, неразположение и лека тревожност при по-чувствителните към промените във времето хора“, предупреди проф. Рачев.

По думите му към момента Балканите са доста топли за късната есен, напомняйки по-скоро за ранна пролет, а отрицателни максимални температури се отчитат чак далеч на север на Скандинавския полуостров, където в Осло минималните достигат минус 10 градуса. Като пример за резките метеорологични контрасти в Европа той посочи и Мадрид, останал за 24 часа под 30 сантиметра снежна покривка – изключително рядко явление за испанската столица.