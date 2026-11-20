Недоволство заради ремонт на парк в столичния квартал "Хиподрума". Жителите на квартала недоволстват срещу ремонта и срещу кмета на "Красно село" Цвета Николаева заради това, че вместо да се обнови паркът, той все повече се руши и се режат дървета. Хората не искат кварталът им да се превърне в поредния "топлинен остров" заради липса на дървета и замърсяване. Още: Повече зеленина, спорт и детски площадки: Дадоха старт на проекта "Люлин градина"

Няма смисъл от парк, ако има асфалт

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"Това е парк, а не е строителна площадка. Има предписания по опазване на околната среда и всички, които са нарушили закона, трябва да бъдат наказани. Няма смисъл да имаме парк, ако има асфалт. В момента се опитват да ни убедят, че един асфалт е много по-важен от дърветата, което не е вярно", подчертаха жителите на града.

Хората питат на каква сянка ще седят и къде ще играят децата им, ако се изсекат дърветата.

Кметът на район "Красно село" Цвета Николаева добави, че все пак са констатирани нарушения при ремонта на парка, за което ще бъде санкциониран изпълнителят на ремонта. Относно дърветата по проекта, Николаева отговори на обвиненията, че се засаждат и нови дървета, освен тези, които вече са били изсечени. Тя заяви, че е получавала стотици молби да се погрижи за парка, при положение, че дори е нямало осветление в него.

Цвета Николаева се надява ремонтът на парка, който е на два етапа, да приключи до 18 декември.

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