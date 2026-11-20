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20 ноември 1912 година: Сключено е Чаталджанското примирие

На този ден (20 ноември по стар стил; 3 декември по нов стил) през 1912 г., в хода на Балканската война, е сключено Чаталджанското примирие от една страна между България, Сърбия и Черна гора, а от друга - Османската империя. Примирието е сключено общо два пъти в градчето Чаталджа, намиращо се в Източна Тракия, през което минава фронтовата линия.

Според примирието съюзниците запазват всички територии, завзети от войските им във войната – Македония, Косово, Северна Албания, Беломорска Тракия и Одринска Тракия, а османците запазват крепостите Шкодра, Одрин и Янина.

Османският флот е задължен да не блокира българското черноморско крайбрежие. Също така османските сили се задължават да осигурят свободен подвоз по жп линията през Одрин на припаси за българската армия, но без оръжие. Гърция отказва да подпише примирието, тъй като не получава крепостта Янина от османците. Това е причината бойните действия в Епир да продължат дори и по време на Лондонската мирна конференция.

В Северна Албания военните действия също продължават - там сърби и черногорци обсаждат Шкодра. Единствено в Източна Тракия на българо-турския фронт се спазва примирието, но това продължава около два месеца. Ключовото събитие от 10 януари 1913 г., при което в Цариград е извършен младотурски преврат, на практика води до прекратяване на примирието. На 23 януари 1913 г. младотурците предприемат офанзиви при Чаталджа и Галиполи - с това примирието е нарушено.

Второто примирие е сключено отново в Чаталджа на 31 март 1913 г. (стар стил)/13 април (нов стил) и влиза в сила на следващия ден. То действа до подписването на Лондонския мирен договор на 17/30 май 1913 г., който официално слага край на Първата балканска война. Едва месец и половина по-късно, на 29–30 юни 1913 г., по време на Междусъюзническата война, Османската империя нарушава този договор.

Турците окупират отново останалата без българска военна отбрана Одринска Тракия. На 11 юли противникът преминава границата и опожарява редица български села. Местното население е прогонено на север. След поставения ултиматум и оказан натиск от Русия и Великобритания, противниковите войски се оттеглят в обезбългарената Одринска Тракия.

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