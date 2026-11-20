Времето през почивните дни ще остане по-топло от обичайното за ноември, но в понеделник ни очаква рязък обрат и срив на температурите с 15 градуса в рамките само на няколко часа. Тази прогноза за времето направи климатологът Симеон Матев в ефира на Нова телевизия. Причината за предстоящата промяна е средиземноморски циклон, който ще премине през региона и в понеделник и вторник ще достигне Черноморието. Това ще отвори пътя на студен арктичен въздух от север към Балканите.

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По думите на Матев понеделникът ще бъде изключително динамичен и ветровит, като денят изобщо няма да се познава по сутринта – ще започне с високи температури от 15–18 градуса, а вечерта в София термометрите ще показват около 2–3 градуса.

Преди застудяването обаче страната ще се радва на още три необичайно топли за сезона дни. Днес максималните температури ще достигнат 17–22 градуса, в събота ще бъдат между 15 и 20 градуса, а в неделя – между 14 и 19 градуса.

Матев припомни, че миналата седмица у нас бяха измерени до 28 градуса – най-топлият ноемврийски ден от 2010 г. насам. Цялата южна половина на Европа е обхваната от топли въздушни маси с температури с около 10 градуса над нормата, като вчера в Сицилия са отчетени 31 градуса, а днес горещата вълна достига 30 градуса в Южна Гърция и се премества към Кипър.