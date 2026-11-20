Динамичното време ще продължи още ден-два-три. Това каза синоптикът Анастасия Стойчева в сутрешния блок на БНТ. Тя визираше силния вятър, който през последните дни духа много често на мощни пориви.

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Като цяло ноември дотук върви топъл, чакат се две застудявания през последните му дни - иначе досега в България масово температурите са или дори 3-4 пъти по-високи от средното за това време на годината, стана ясно от думите на Стойчева. Засега по-топлото време остава, през почивните дни ще има съвсем леко понижение на температурите. Очаква се и слаб дъжд тук-там в северозападните райони и в планините, където може да има до 10 литра на квадратен метър, каза още Стойчева.

В неделя, 22 ноември, ще има стихване на вятъра в котловините, не и в планините - там по високите части и откритите пространства ще духа минимум умерено, повече ще е силно. В началото на следващата седмица пак ще има ветровит ден - тоест понеделник, 23 ноември, чакат се предупреждения за силен и бурен вятър особено в Северна България, в Дунавската равнина. Тогава се чакат и валежи, макар и не много проливни. А от вторник може да има сняг на по-високи места като Петрохан, обаче вероятността да има сняг до 7 декември в София е малка.

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