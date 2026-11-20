Думите от заглавието са на украинския президент Володимир Зеленски. Той ги каза, защото беше попитан дали американският президент Доналд Тръмп го е наричал свой приятел, след като в китайския град Шънджън Тръмп се втурна към Путин с думите "Кой е той? Той е мой приятел" – ОЩЕ: Отделна среща на Тръмп с Путин в Китай. Тръмп го нарече "мой приятел" и каза, че идва втора среща (ВИДЕО)
Zelensky paused to think when a journalist asked whether Trump had called him his friend “He told me a lot of different words. Positive ones also.” The Ukrainian president also commented on the strikes against the Crimean Bridge: “Crimea is Ukraine, and we can do whatever we want with what belongs to us.”— NEXTA (@nexta_tv) November 19, 2026
Далеч по-важно от "приятелството" обаче е какви гаранции за сигурност ще има, за да не може Владимир Путин да повтори войната в Украйна - и различия пак има - ОЩЕ: "Не помня кога Тръмп ми каза, че съм му приятел": Зеленски "застреля" САЩ за член 5 и гаранциите за сигурност (ВИДЕО)