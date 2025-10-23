Русия да плати за 100-150 изтребителя "Грипен" за Украйна: Швеция подготвя почвата

Шведският министър на отбраната Пал Йонсон заяви, че замразени в Европа руски активи на стойност 7,35 млрд. евро биха могли да се използват, за да може Украйна да си купи между 100 и 150 изтребителя "Грипен" най-нов модел от Швеция. Това предаде шведското издание NewsVoice. В руски военнопропагандни телеграм канали като "Рибар" вече има изчисления, че един "Грипен" струва 230 млн. долара - това включва не просто изтребителя, а и оръжията за него, поддръжката му за определен стандартен период от време, изграждане на прилежаща инфраструктура.

Думите на Йонсон идват на фона на все още продължаващите спорове в ЕС дали да бъде даден старт на т.нар. репарационен заем от 140 млрд. евро, като парите ще дойдат от директно от замразени руски активи, а не от трупащи се по тях лихви. Белгия за момента обаче е твърдо против – в депозитара ѝ Euroclear има най-много замразени руски активи в цял свят, става въпрос за над 180 млрд. евро. Брюксел вече каза следното – ако всички в ЕС поотделно гарантират, че ще помогнат на Белгия в случай, че Русия я осъди, защото е предала активите ѝ на Украйна, тогава няма проблем. Белгийското искане е да има двустранни гаранции с всички останали страни-членки на ЕС, че ще поемат солидарно плащане на евентуално обезщетение за Русия.

На този фон, говорителят на украинските ВВС Юрий Игнат коментира пред украинския телемаратон, че не може да се чака скоро „Грипен“ да дойдат в Украйна. Подписаният с Швеция меморандум е стратегически – с поглед за следващите 10-15 години, макар че Володимир Зеленски изрази надежда първи изтребители "Грипен" да дойдат в Украйна през 2026 година. Игнат обаче предупреди, че става въпрос за системи с високотехнологични компоненти, чието бързо производство не е по силите на нито една държава – няма откъде да се купят някои елементи, трябва да се произведат:

