Вижте как бягат крадците от Лувъра (ВИДЕО)

Моментът на бягството на крадците от Лувъра беше уловен от камера, съобщи беларуската опозиционна информационна агенция NEXTA в платформата X и показа кадри как обирджиите напуснали музея с асансьор, а след това избягали със скутери.

🚨 The moment the thieves fled the Louvre was caught on camera!



The robbers left the museum using a lift and then escaped on scooters. 🛵💨 pic.twitter.com/D3xVW8maHe — NEXTA (@nexta_tv) October 23, 2025

Припомняме, че преди няколко дни светът стана свидетел на дързък обир в Лувъра, от където бяха откраднати бижутата на Наполеон посред бял ден. Музеят Лувър в Париж беше евакуиран и затворен днес, след като дързък обир шокира както посетителите, така и официалните лица. ОЩЕ: Първи оценки на щетите от обира в Лувъра: Какви са версиите на разследващите?