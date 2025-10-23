Новите санкции на ЕС срещу Русия засегнаха и Елеонора Митрофанова

Европейският съвет официално прие мащабен 19-и пакет санкции срещу Русия, насочени към ключови сектори, които подхранват инвазията на диктатора Владимир Путин в Украйна. Те касаят енергетиката, финансите и военнопромишления комплекс. ЕС засилва също така контрола върху придвижването на руски дипломати в рамките на блока и предприема допълнителни мерки срещу лицата, отговорни за отвличането на украински деца. Като част от пакета са наложени и допълнителни мерки срещу Беларус, за да се ограничи подкрепата ѝ за руските военни действия.

Край на вноса на руски втечнен газ, удар по сенчестия флот

Въвежда се забрана за вноса на руски втечнен природен газ в ЕС, която влиза в сила от януари 2027 г. за дългосрочните договори и в рамките на шест месеца за краткосрочните договори. Тя засилва съществуващата забрана за сделки с енергийните гиганти "Роснефт" и "Газпром нефт". ЕС включва в списъка и татарстански конгломерат, който развива дейност в руския петролен сектор.

Още: Страните от ЕС се разбраха за 19-ия пакет санкции срещу Русия: Какво е заложено в него?

Налагат се и мерки срещу оператори от трети държави, които подпомагат приходите на Русия с покупки на петрол. Това включва налагане на санкции на две китайски рафинерии и търговец на петрол.

Освен това ЕС налага допълнителни санкции по цялата верига на стойността на т.нар. сенчест флот на диктатора Владимир Путин. Litasco Middle East - известен посредник на "Лукойл" за сенчестия флот, който е базиран в Обединените арабски емирства, влиза в черния списък. Други включени в списъка са морски регистри, които предоставят фалшиви флагове на кораби от сенчестия флот. Мерките са насочени и към най-големия оператор на контейнери в пристанищата в Далечния Изток на Русия и водещ корабостроител за "Совкомфлот".

Допълнителни 117 кораба от сенчестия флот са били подложени на забрана за достъп до пристанища в ЕС и забрана за предоставяне на широк спектър от услуги, свързани с морския транспорт. Така общият брой санкционирани кораби достига 557. Тези мерки са насочени към танкери извън ЕС, които са част от сенчестия флот, заобикалящ механизма за таван на цените на петрола.

19-ият пакет въвежда и забрана за презастраховане на кораби, принадлежащи към сенчестия флот.

Снимка: iStock

Още: Заради санкциите на САЩ: До 21 ноември трябва да решим какво правим с "Лукойл Нефтохим"

Финансови мерки: санкции срещу руска криптовалута и още банки

Русия все по-често използва криптовалути, за да заобикаля санкциите. В този контекст стабилната криптовалута A7A5, създадена с подкрепата на руската държава, се превърна във важно средство за финансиране на дейности в подкрепа на агресивната война в Украйна. Ето защо ЕС въвежда санкции срещу разработчика на A7A5, киргизстанския емитент на тази криптовалута и оператора на платформата, на която се търгуват значителни обеми от A7A5. Трансакциите, свързани с валутата, също са забранени в целия ЕС.

Към днешна дата осем банки и търговци на петрол от Таджикистан, Киргизстан, ОАЕ и Хонконг, които заобикалят санкциите на ЕС, са обект на забрана за трансакции.

Още пет руски банки – Istina, Zemsky Bank, Commercial Bank Absolut Bank, MTS Bank и Alfa-Bank – стават обект на същата мярка. Четири банки от Беларус и Казахстан също са обект на забрана за трансакции поради връзките им с руските системи за финансови съобщения и плащания.

Освен това ЕС забранява на своите оператори да взаимодействат с руската национална система за разплащания с карти „Мир“ или системата за бързи разплащания „SBP“. Значителни ограничения се налагат и върху поддържането на икономически отношения със субекти, които развиват дейност в девет руски специални икономически зони. Тези зони са от централно значение за индустриалния и технологичния капацитет на Русия. В тях се намират предприятия, занимаващи се с производството или разработването на стоки, допринасящи за военните усилия на Путин.

Още: "Чакахме доста дълго": Тръмп наложи тежки санкции на "Роснефт" и "Лукойл" (ВИДЕО)

Руските дипломати вече няма да се движат толкова свободно в Шенген

Когато пътуват из Шенгенското пространство извън страната, в която са акредитирани, руските дипломати вече ще бъдат задължени да информират предварително съответната държава членка на ЕС. Това задължение има за цел да гарантира "осведомеността на държавите членки на фона на все по-враждебните разузнавателни дейности, които подкрепят агресията на Русия срещу Украйна", аргументира се Европейският съвет.

Освен това държавите членки на ЕС могат да наложат изискване за разрешение на руските дипломати за пътуване на тяхна територия въз основа на визи или разрешения за пребиваване, издадени от друга държава.

Още: По-малко руски туристи в ЕС и котва за Митрофанова: Брюксел с идеи за 19-ия пакет санкции

Наказание за тези, които отвличат украински деца

От началото на агресивната война на Русия срещу Украйна през февруари 2022 г. украинските власти оценяват, че Москва е депортирала и насилствено прехвърлила близо 20 000 украински деца в Руската федерация или в окупираните украински територии. Тези деца, много от които са от сиропиталища или са разделени от семействата си, често са подлагани на принудително осиновяване и опити за заличаване на украинската им идентичност чрез принудителна асимилация и индоктринация.

Снимка: iStock

Затова ЕС засилва отчетността на лицата, участващи в такива дейности, като включва в списъка си 11 допълнителни лица. "С цел да се рационализират бъдещите санкции срещу лицата, отговорни за отвличането, принудителната асимилация и милитаризираното образование на украински непълнолетни, Съветът въвежда и нов критерий за включване в списъка", гласи официалното съобщение, без да се добавят подробности.

Още: Руският Франкенщайн обясни как се крадат и пречупват украински деца (ВИДЕО)

Санкционирани са фирми от Китай заради стоки с двойна употреба

ЕС набеляза още бизнесмени и организации, които са част от руския военнопромишлен комплекс, както и оператори от ОАЕ и Китай, които произвеждат или доставят военни стоки и стоки с двойна употреба за Русия.

Черните списъци включват също висш военен командир от Северна Корея, разположен в Русия в подкрепа на руската инвазия в Украйна, и лице, отговорно за "нечовешкото отношение към украински военнопленници".

Още: Удар по руските банки, петрол и газ, за да преговаря Путин за мир: ЕК обяви 19-и пакет санкции (ВИДЕО)

ЕС определи 45 нови субекта, които пряко подкрепят военнопромишления комплекс на Русия - те позволяват заобикалянето на износните ограничения за машини с цифрово програмно управление, микроелектроника, дронове и други високотехнологични продукти. Сега ограниченията трябва да станат по-строги. 17 от тези субекти са разположени в трети държави, различни от Русия (12 в Китай, включително Хонконг, три в Индия и две в Тайланд).

ЕС също така се съгласи да разшири съществуващата забрана за износ, като включи електронни компоненти, далекомери, допълнителни химикали, използвани при производството на горива, и допълнителни метали, оксиди и сплави, използвани при производството на военни системи. Солите и рудите, изделията от каучук, тръбите, гумите, мелничните камъни и строителните материали също ще бъдат обект на по-строги ограничения за износ.

Пакетът въвежда забрана за закупуване, внос или трансфер на всички ациклични въглеводороди поради важността на тези материали за генерирането на значителни приходи за Русия.

Освен това ЕС включва в списъка най-големия производител на злато в Русия - Polyus, което допълнително ограничава източниците му на приходи.

Още: Спор за замразените руски активи: Украйна иска сама да решава как да ги изразходва

Ограничения на изкуствения интелект и космическите услуги

Всички услуги, предоставяни на руското правителство, ще са обект на предварително разрешение. Освен това пакетът ограничава предоставянето на услуги, свързани с изкуствен интелект, високопроизводителни изчислителни услуги и търговски космически услуги на руски субекти, включително руското правителство.

Забранява се на европейските оператори да предоставят услуги, пряко свързани с туристически дейности в Русия.

Беларус също със санкции

Включени са и пет нови черни списъка, свързани с беларуския военнопромишлен комплекс и режима на диктатора Александър Лукашенко.

Договорените мерки са насочени към платежни услуги, свързани с криптовалути, и разширяват забраната за предоставяне на определен софтуер, включително за банково дело, финанси, търговски космически услуги, технически тестове и анализи, изкуствен интелект и квантови изчисления.

Още: Индия вече е намалила наполовина вноса на руски петрол