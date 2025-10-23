Историческо: Първата молитва на английски крал и папата във Ватикана от 500 години (СНИМКИ)

Британският крал Чарлз III и папа Лъв XIV се помолиха днес заедно в Сикстинската капела, като това е първата служба на британски монарх и католически първосвещеник от 1534 г. насам, когато крал Хенри VIII скъсва отношенията на Англия с Рим. Песнопения на латински и молитви на английски език се чуваха в залата на фона на фреската "Страшният съд" на Микеланджело, където преди 6 месеца Лъв бе избран за първи папа от САЩ от кардинали от цял свят.

Чарлз, върховен водач на Англиканската църква, стоеше от лявата страна на папата, близо до олтара, докато Лъв и англиканският архиепископ Стивън Котръл водеха службата, в която участваше още хорът на Сикситнската капела, както и два кралски хора, предаде Ройтерс.

Въпреки че Чарлз се е срещал с последните трима папи, а папа Йоан Павел II и Бенедикт XVI имаха визити във Великобритания, те никога не са включвали съвместни молитви.

"Има силно усещане, че този момент, в изключителната обстановка в Сикстинската капела, предлага своеобразно изцеление на историята", заяви пред Ройтерс англиканският свещеник Джеймс Хоки, теолог от Уестминстърското абатство. "Само преди поколение това щеше да е невъзможно", добави той. "Това показва колко много са напреднали църквите ни през последните 60 години на диалог", каза още той.

Разделянето на Католическата църква и Англиканската църква става официално през 1534 г., след като папа Климент VII отказва да анулира брака на крал Хенри VIII и Катерина Арагонска. Фактът, че Хенри е искал мъжки наследник, и съответно нова съпруга, която би могла да роди такъв, е катализатор на процеса. Има обаче и други фактори, като например завземането на църковни имоти от английската корона и все по-силното разпространяване на протестантските идеи в Англия.

Докато Англия се лута между католицизма и протестантството по време на управленията на дъщерите на Хенри – Мария I и Елизабет I, стотици католици и протестанти са екзекутирани заради вярата си, най-често изгорени на клада.