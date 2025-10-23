Хърватия планира минимална заплата над 1000 евро

Хърватското правителство трябва да вземе решение за минимална брутна заплата от 1050 евро до края на месеца, обяви в Брюксел премиерът Андрей Пленкович, предаде хърватската медия "Индекс". При пристигането си на срещата на върха на ЕС, Пленкович коментира преговорите за минималните заплати между синдикатите и работодателите, като отбеляза, че по закон правителството трябва да вземе решение за размера на минималната брутна работна заплата за следващата година до края на октомври.

„След много внимателно разглеждане на няколко предложения от специална комисия, която включва професори, представители на синдикатите, както и представители на работодателите и експерти, правителството и различни министерства правят оценка за това колко би могла да бъде тази сума. Сметнахме, че би било уместно брутната минимална работна заплата да бъде 1050 евро за следващата година“, каза Пленкович.

Той заяви, че през деветте години на неговото управление Хърватия е достигнала от 61% БВП на глава от населението до 78% спрямо средното за Европа, докато БВП на глава от населението е нараснал от 11 000 на 22 000 евро, а в абсолютно изражение от 47 милиарда на почти 93,4 милиарда евро, което е стойността му в края на годината. Пленкович заяви, че амбицията на правителството е брутната минимална работна заплата да бъде приблизително 1250 евро до края на мандата, докато днес е 970 евро.