Връщат в ареста бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов

Бившият заместник-кмет на София Никола Барбутов се връща в ареста, реши окончателно Софийският апелативен съд (САС). Съдът отмени решението на Софийския градски съд (СГС), който миналата седмица бе постановил той да бъде освободен под домашен арест с електронна гривна.

Апелативните магистрати приеха, че съществува реална опасност Барбутов да извърши ново престъпление, ако бъде освободен, и посочиха, че обвиненията срещу него продължават да се подкрепят от събраните по делото доказателства. Още: Поредна демонстрация пред Съдебната палата в защита на Барбутов и Коцев (ВИДЕО)

Според съда обоснованото предположение за участието му в престъпна дейност не само не е разколебано, но е допълнително затвърдено от нови материали в досъдебното производство. Още: Съдът пусна под домашен арест бившия столичен заместник-кмет Никола Барбутов

Обрартно в ареста

Барбутов бе в ареста от 24 юни, когато бе задържан при акция на Комисията за противодействие на корупцията (КПК) в сградата на Столичната община. Той е обвинен заедно с още няколко лица за участие в организирана престъпна група и за корупционно престъпление, свързано с обществени поръчки.

На 12 септември Софийският градски съд вече бе разглеждал мярката му за неотклонение и тогава реши той да остане зад решетките заедно с Петър Рафаилов – външен експерт, назначен да подпомага администрацията по процедурите за обществени поръчки.