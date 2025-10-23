Войната в Украйна:

Огромен скандал разтърси НБА: ФБР задържа треньора на Портланд и гард на Маями за нелегални залози

23 октомври 2025, 17:12 часа 342 прочитания 0 коментара
Огромен скандал разтърси НБА: ФБР задържа треньора на Портланд и гард на Маями за нелегални залози

Старши треньорът на Портланд Трейл Блейзърс Чонси Билъпс и гардът на Маями Хийт Тери Розиър бяха задържани от агенти на ФБР по подозрение за нелегални залози, съобщи ESPN. До момента бройката на арестуваните участници в схемата е поне шест души, като сред тях е и помощник-треньорът на Кливланд Кавалиърс Деймън Джоунс.

Арестът на двамата идва едва в третия ден от старта на новия сезон в Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада.

Поне шестима души са били арестувани 

Билъпс, който е петкратен участник в „Мача на звездите“, а през 2004 година спечели титлата с Детройт Пистънс и бе избран за „Най-полезен играч във Финалите“, води Портланд за пети пореден сезон. Очаква се той да бъде изправен пред съда в четвъртък. В сряда Билъпс бе на скамейката при поражението на Трейл Блейзърс със 114:118 от Минесота Тимбъруулвс.

Розиър започна 11-ия си сезон в НБА, като той има по 13,9 точки средно на мач в общо 665 двубоя. Обвинението към него е, че е използвал вътрешна информация, за да прави нелегални залози.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Гардът не игра при поражението на Маями със 121:125 от Орландо Меджик тази нощ, тъй като е с контузия.

По-късно се очаква изявление на директора на ФБР Каш Пател по случая.

През миналата година бившият играч на Торонто Раптърс Джонтей Портър се призна за виновен за това, че е залагал на загуби на тима на Торонто. Той получи и доживотна забрана да играе в НБА. През лятото на тази година по подобни обвинения бе задържан и гардът на Детройт Пистънс Малик Бийзли.

ОЩЕ: Кевин Дюрант пренаписа финансовата история на НБА с нов 8-цифрен договор!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
НБА ФБР Маями Хийт Портланд Трейлблейзърс залагания информация 2025
Още от Баскетбол
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес