Войната в Украйна:

Бурята "Бенджамин" във Франция: Спряха влаковете, няма ток, не пускат и на гробищата (ВИДЕО)

23 октомври 2025, 17:35 часа 362 прочитания 0 коментара
Бурята "Бенджамин" във Франция: Спряха влаковете, няма ток, не пускат и на гробищата (ВИДЕО)

Бурята "Бенджамин" причини силни пориви на вятъра в голяма част от Франция в четвъртък, 23 октомври, с големи вълни на атлантическото крайбрежие и брега на Ламанша, според Météo-France. Метеорологичният институт поддържа оранжево предупреждение за 11 департамента за силни ветрове, дъжд, наводнения или затъване от вълни, според последния си бюлетин, съобщи френския уважаван всекидневник Le Monde.

Без ток

Според френската електроразпределителна мрежа Enedis повече от 140 000 домове са били без електричество около 11:30 ч. местно време в четвъртък във Франция, главно в Нувел-Аквитания (40 000 домове), Бургон-Франш-Конте (15 000 домове), Оверн-Рона-Алпи (35 000 домове) и Окситания (15 000 жилища). ОЩЕ: Нови тежки наводнения след обилни валежи в части от Испания (ВИДЕО)

Има и пострадали

В Роян трима души са били леко ранени, когато дърво е паднало върху превозното им средство, според префектурата Шарант-Маритим. Не са били хоспитализирани.

Шофьор на автобус също е бил леко ранен след падане на дърво, както и пожарникар, който реагирал на бурята в Жиронд. 

Забрани и ограничения

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Достъпът до няколко плажа в Англет, Сен Жан дьо Луз и Андай е забранен.

В Бордо градините и гробищата са затворени от общината, а откриването на планирания за центъра на града панаир е отложено за следобед.

В отговор на лошото време Френските държавни железници (SNCF) обявиха, че регионалните влакове ще бъдат спрени по някои линии в четвъртък, а скоростта ще бъде намалена по други, въпреки че високоскоростните влакове ще продължат да се движат. ОЩЕ: Апокалипсис в Аляска: Буря, родена от тайфун, заличи цели села от картата (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Франция буря Ламанш без ток информация 2025 буря Бенджамин
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес