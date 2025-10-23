Бурята "Бенджамин" във Франция: Спряха влаковете, няма ток, не пускат и на гробищата (ВИДЕО)

Бурята "Бенджамин" причини силни пориви на вятъра в голяма част от Франция в четвъртък, 23 октомври, с големи вълни на атлантическото крайбрежие и брега на Ламанша, според Météo-France. Метеорологичният институт поддържа оранжево предупреждение за 11 департамента за силни ветрове, дъжд, наводнения или затъване от вълни, според последния си бюлетин, съобщи френския уважаван всекидневник Le Monde.

Без ток

Според френската електроразпределителна мрежа Enedis повече от 140 000 домове са били без електричество около 11:30 ч. местно време в четвъртък във Франция, главно в Нувел-Аквитания (40 000 домове), Бургон-Франш-Конте (15 000 домове), Оверн-Рона-Алпи (35 000 домове) и Окситания (15 000 жилища).

🇫🇷 Storm Benjamin hit France, leaving 140,000 homes without power



Wind gusts reached 100–130 km/h, and in some areas — up to 160 km/h🌪️



Nineteen departments of the country declared an “orange” weather alert.



In addition to power outages, disruptions were reported in railway… pic.twitter.com/yRWgTjcA2X — NEXTA (@nexta_tv) October 23, 2025

Има и пострадали

В Роян трима души са били леко ранени, когато дърво е паднало върху превозното им средство, според префектурата Шарант-Маритим. Не са били хоспитализирани.

Шофьор на автобус също е бил леко ранен след падане на дърво, както и пожарникар, който реагирал на бурята в Жиронд.

Забрани и ограничения

Достъпът до няколко плажа в Англет, Сен Жан дьо Луз и Андай е забранен.

В Бордо градините и гробищата са затворени от общината, а откриването на планирания за центъра на града панаир е отложено за следобед.

В отговор на лошото време Френските държавни железници (SNCF) обявиха, че регионалните влакове ще бъдат спрени по някои линии в четвъртък, а скоростта ще бъде намалена по други, въпреки че високоскоростните влакове ще продължат да се движат.