Радев: Вчера бе официализирана коалицията „Магнитски“

"Вчера бе официализирана коалицията „Магнитски“ – Пеевски управлява, Борисов изпълнява", заяви президентът Румен Радев пред журналисти във връзка с вчерашната среща между ГЕРБ и "ДПС - Ново начало". Припомняме, че след като миналата седмица Борисов се разсърди заради вота в Пазарджик и поиска преформатиране на кабинета и официално поемане на отговорност от страна на Пеевски - тази седмица двамата се разбраха "ДПС - Ново начало" да продължи да подкрепя мандатоносителя и партньорите в управлението до изтичането на пълния мандат на правителството.

Припомняме, че двете парламентарни групи са се обединили около решението да не се променя настоящата форма на подкрепа. "ДПС - Ново начало" няма да участва в изпълнителната власт, нито в ръководството на парламентарните комисии. ОЩЕ: Пеевски се договори с Борисов, ще продължи да подкрепя кабинета, но няма да участва в него

В тази връзка държавният глава посочи, че изострянето на кризата ще стигне до своята логическа развръзка, защото настоящата управленска колаборация не може да издържи още дълго, тъй като поставя българите, включително членовете на ГЕРБ и самия Борисов на произвола на прищевките на един човек. „Аз съм убеден, че демокрацията е по-силна от арогантността“, каза още Радев.

Снимка: БГНЕС

Колите на президента

Румен Радев подчерта, че целият управленски модел в момента е подчинен единствено и само на личен интерес, който не води до подобряване на благосъстоянието на българите. „Той води към шкафчета, към пачки, към офшорки, към сметки в чужбина, към имоти и още сума ти неща, които ние не знаем, но аз се надявам, че един ден ще узнаем“, каза още държавният глава.

Радев коментира и днешната идея на лидера на ГЕРБ коли на Националната служба за охрана да бъдат предоставени с постановление на Министерски съвет на президентската администрация. Според него опитите за блокиране на дейността на институцията са били неуспешни.

„Те ни поднасят данайски дарове, за да я компрометират. Неслучайно казах, че държавата не е игра на колички. Тези хора нямат търпение да погазят собствените си закони. Те го правят не от някакъв държавен интерес, не от това, че се излагаме пред вече втора чуждестранна делегация, а от паника“, посочи държавният глава и допълни, че паниката се дължи на засилващите се обществени настроения и въпроси.

„Хората все повече питат: след като президентът слезе от бронираните коли, защо те не могат? Защо се возят на бронирани автомобили? Защо Пеевски и Борисов се возят на чисто новите бронирани автомобили, които се полагат на премиера и на председателя на Народното събрание?“, попита той.

В отговор на въпрос за възможността президентската администрация да направи обществена поръчка за служебни автомобили, Румен Радев посочи, че заедно с нея са също толкова необходими обществени поръчки за гориво, за осигуряване на гараж, на сервиз и отделно от тях да бъдат назначени и шофьори. Без обезпечаването на тези нужди, дори Администрацията на президента да получи автомобили, те ще стоят като паметници, отбеляза държавният глава. Попитан какъв е вариантът за изход от ситуацията, президентът заяви, че отговор дължат онези, които са я създали. ОЩЕ: "Ако иска на файтон, може и на колело": Борисов призова за връщане на колите на Радев (ВИДЕО)