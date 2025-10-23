Ресорната комисия набързо реши: Сделки с "Лукойл" само след одобрение на държавата

За по-малко от пет минути депутатите от парламентарната Комисия по енергетика одобриха на второ четене промени в Закона за насърчаване на инвестициите, които дават на държавата пряк контрол върху продажбата на активите на руската петролна компания "Лукойл" в България.

Съгласно приетите текстове, всяка сделка с активите на "Лукойл" – включително рафинерията "Лукойл Нефтохим Бургас", веригата бензиностанции "Лукойл-България", "Лукойл ейвиейшън България" и "Състейнабъл енерджи съплай" – ще може да се извършва само с одобрение на ДАНС и решение на Министерския съвет. Без положително становище на ДАНС и без санкция от правителството сделките ще се считат за нищожни.

Според закона ДАНС трябва да извършва предварително проучване и да предоставя писмено становище преди всяка разпоредителна сделка с дялове, акции или имущество, използвано за производство, съхранение и продажба на нефт и нефтопродукти. Изискването важи и за дъщерни дружества или свързани компании, регистрирани извън България, когато са собственост на "Лукойл" или на свързани с него лица. Още: Санкции затварят "Лукойл Нефтохим" - идва ли национализация? Мартин Владимиров пред Actualno

В текстовете е записано и изискване купувачът да бъде "стратегически инвеститор".

Закон под натиск от американските санкции

Законопроектът бе внесен на 7 октомври, а днес (23 октомври) и одобрен почти незабавно, само часове след въвеждането на новите санкции на Министерството на финансите на САЩ срещу "Лукойл", "Роснефт" и техните дъщерни дружества. Ограниченията включват и четирите български компании на "Лукойл", които трябва да бъдат продадени в рамките на месец, според общата лицензия, издадена от американската Служба за контрол на чуждестранните активи (OFAC).

България има срок до 21 ноември, за да реши как ще процедира с активите на "Лукойл" – дали ще бъде назначен специален управител, ще се реорганизира собствеността или ще бъде търсен нов инвеститор. Още: Заради санкциите на САЩ: До 21 ноември трябва да решим какво правим с "Лукойл Нефтохим"

Рафинерията "Лукойл Нефтохим Бургас" е стратегически обект – най-голямото индустриално предприятие в страната и основен доставчик на горива за вътрешния пазар. Поради това решението за продажба е чувствително не само икономически, но и политически.

Без дебати

Второто четене на законопроекта в комисията премина без дебати и без да се обсъдят санкциите на САЩ, въпреки искането на "Продължаваме промяната – Демократична България" да бъдат изслушани министрите на финансите, икономиката и енергетиката – Теменужка Петкова, Петър Дилов и Жечо Станков. Предложението беше отхвърлено.

Преди заседанието енергийният експерт от ГЕРБ Делян Добрев, един от вносителите на законопроекта, заяви, че управляващите са "взели изпреварващи събитията мерки".

"Хората трябва да бъдат спокойни. Европейският пазар е общ, голям, производителите са много. Не очаквам каквито и да било сътресения на пазара на горива", увери Добрев.

Опозицията обаче изрази съмнения, че промените могат да бъдат използвани за политически контрол върху евентуалната сделка. Според критици, чрез изискването за одобрение от ДАНС и Министерския съвет управляващите – особено "ДПС-Ново начало" – си осигуряват възможност да "държат дистанционното на бариерата" при бъдеща продажба.