Русия да плати за щетите в Украйна, а защо Израел не плаща за Газа? Уволниха журналист заради този въпрос (ВИДЕО)

Италиански журналист, който попита служител на Европейската комисия защо Израел не трябва да плаща за възстановяването на Ивицата Газа, е бил уволнен от своята информационна агенция. Габриеле Нунциати - репортер, отразяващ от Брюксел за римската информационна агенция Nova, разказва пред The Intercept, че получил уведомление, че ще загуби работата си едва месец след като станал кореспондент. "Получих имейл от информационната си агенция, в който ми съобщаваха, че възнамеряват да прекратят сътрудничеството ни", добавя той.

От изключително търсен човек до безработен - заради въпрос за Израел и Ивицата Газа

Решението, за което пръв съобщи италианският новинарски сайт Fanpage, е взето, след като на 13 октомври Нунциати попита главния говорител на Европейската комисия Паула Пиньо за репарации за възстановяването на Газа. Въпросът му дойде в контекста на готвения от Комисията репарационен заем за Украйна на стойност 140 милиарда евро, обезпечен със замразените в ЕС руски активи.

"Вие сте повтаряли няколко пъти, че Русия трябва да плати за възстановяването на Украйна“, каза Нунциати на един от редовните брифинги на ЕК. „Смятате ли, че Израел трябва да плати за възстановяването на Газа, след като е унищожил почти цялата ѝ гражданска инфраструктура?“

Изрязан клип от брифинга с въпроса на журналиста се разпространи светкавично в социалните мрежи - нещо, което не се случва често на пресконференциите на Европейската комисия. Изведнъж Нунциати се оказа много търсен. Две седмици по-късно – на 27 октомври – той получава имейл от агенция Nova, от който разбира, че ще загуби работата си.

Според източници от агенцията, цитирани от The Intercept, медията често използва договори за „сътрудничество“ с ограничена защита, които включват споразумения за неразкриване на информация.

Нунциати казва, че е получил две „напрегнати“ телефонни обаждания от своите началници в Nova в рамките на двете седмици между въпроса му и уведомлението, че договорът му ще бъде прекратен. Той обаче отказва да коментира повече.

Позицията на агенция Nova: руската пропаганда се храни с този случай

Франческо Чивита, говорител на Nova, потвърди, че информационната агенция е прекратила отношенията си с Нунциати заради въпроса му за Газа. Чивита заяви, че Нунциати е бил уволнен, защото е задал „технически неточен“ въпрос, тъй като Русия е нахлула в суверенна държава без провокация, докато Израел е отговорил на атаката на "Хамас" от 7 октомври 2023 г.

Разликата между позициите на Русия и Израел е била „многократно обяснена“ на журналиста, каза още Чивита. Но той „напълно не е разбрал съществената и формална разлика в ситуациите“, твърди говорителят. „Всъщност той настояваше, че въпросът е правилен, като по този начин демонстрираше своето незнание на основните принципи на международното право. Още по-лошо, видеото, свързано с неговия въпрос, беше взето и препубликувано от руски националистически Telegram канали и медии, свързани с политическия ислям с антиевропейска програма, което предизвика неудобство за агенцията", обясни говорителят.

"Неудобен въпрос"

Журналист от Nova, който говори при условие за анонимност, казва, че случаят с Нунциати е „върхът на айсберга на италианската цензура, на която са подложени журналистите“ по отношение на Израел. „Габриеле беше уволнен, защото зададе неудобен въпрос на Европейската комисия“, смята журналистът. „В следващите дни атмосферата беше много напрегната".

Журналистът от агенция Nova добавя, че след уволнението на Нунциати „всички журналисти в редакцията замлъкнаха“.

