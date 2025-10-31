Русия е атакувала Украйна с ракета, накарала Тръмп да се оттегли от договор за контрол на ядрени оръжия

През последните месеци Русия е атакувала Украйна с крилата ракета, чието тайно разработване е накарало Доналд Тръмп да се откаже от договор за контрол над ядрени и конвенционални оръжия с Москва по време на първия си мандат като президент на САЩ. Това заяви украинският външен министър Андрий Сибиха. Думите му са първото официално потвърждение, че Русия е използвала ракетата с наземно базиране 9M729 в бойни действия – в Украйна или другаде.

Руската федерация е изстреляла ракетата срещу Украйна 23 пъти от август насам, казва пред Reuters втори високопоставен украински служител. Киев също е регистрирал две изстрелвания на 9M729 от Русия през 2022 г., добавя източникът. Руското министерство на отбраната и Белият дом не са коментирали.

Още: Русия организира "Игрите на глада" в собствената си армия. Непозволена руска тактика в Покровск, видя се огромен проблем на Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

Оттеглянето на САЩ от Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег

9M729 накара САЩ да се оттеглят от Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег (INF) през 2019 г. Вашингтон заяви, че ракетата нарушава договора и може да лети далеч над ограничението от 500 км, въпреки че Русия отрича това.

Ракетата, която може да носи ядрена или конвенционална бойна глава, има обсег от 2500 км, според уебсайта Missile Threat, създаден от Центъра за стратегически и международни изследвания във Вашингтон.

Военен източник казва, че ракета 9M729, изстреляна от Русия на 5 октомври, е прелетяла над 1200 км, преди да удари цел в Украйна.

Снимка: Getty Images

"Използването от Русия на забранената по INF ракета 9M729 срещу Украйна през последните месеци демонстрира неуважението на Путин към САЩ и дипломатическите усилия на президента Тръмп да сложи край на войната на Русия срещу Украйна", заяви Сибиха.

Още: Американски войник с разказ колко различно е да воюваш в Украйна. Идва руска заплаха за град Запорожие

Той каза пред Reuters, че Киев подкрепя мирните предложения на Тръмп (замразяване на бойните действия по настоящите линии) и че Русия трябва да бъде подложена на максимален натиск, за да бъде принудена да сключи мир. Добави, че увеличаването на огневата мощ на Украйна ще помогне да се убеди Москва да сложи край на войната. Ракетите "Томахоук", които украинците искат от САЩ, не са забранени от горепосочения договор.

Путин с натиск, за да има по-добра позиция в преговорите

Използването на 9M729 разширява арсенала на Русия от оръжия с голям обсег за нанасяне на удари по Украйна и се вписва в модела на Москва да изпраща заплашителни сигнали към Европа, казват западни военни анализатори. Например Уилям Алберке от мозъчния тръст Pacific Forum смята, че Путин се опитва да засили натиска като част от преговорите.

След като в последните дни Русия тества своята ядрена крилата ракета „Буревестник“, а после и ядреното торпедо „Посейдон“, Тръмп нареди на американските въоръжени сили да възобновят тестовете на ядрени оръжия, позовавайки се на „тестовите програми на други страни“.

Още: Кремъл явно се уплаши от разпореждането на Тръмп за тестове с ядрени оръжия (ВИДЕО)

Опасност за Европа

След като САЩ се оттеглиха от договора INF, който забраняваше ракети с обсег 500-5500 км, изстрелвани от земята, Русия обяви мораториум върху разполагането на ракети със среден обсег. Договорът INF забранява ракетите, изстрелвани от земята, защото пусковите установки са мобилни и относително лесни за скриване.

Снимка: Getty Images

На 4 август, малко преди да използва 9M729 в Украйна, Москва заяви, че вече няма да ограничава местата, където разполага ракети с обсег по договора, които могат да носят ядрени бойни глави.

"Ако се докаже, че Русия използва ракети с обсег по INF, които лесно могат да бъдат ядрени, в Украйна, то това е проблем за европейската сигурност, а не само за Украйна", заяви Джон Форман, бивш британски военен аташе в Москва и Киев.

Още: Военен министър от ЕС към Путин: Ракета към Брюксел? Ще изтрием Москва от лицето на Земята

Украинското външно министерство не предостави подробности или дати за ударите с 9M729. Според цитирания от Reuters висш украински служител те са започнали на 21 август – по-малко от седмица след срещата на Тръмп и Путин в Аляска. От агенцията са разгледали снимки на отломки след руска атака с ударена жилищна сграда и 4 жертви в украинското село Лапаевка – на повече от 600 км от руска територия. Те показват, че два фрагмента от ракети са маркирани с 9M729.

Джефри Луис - изтъкнат учен по глобална сигурност - потвърждава. Тръбата, двигателят и обшивката на двигателя съответстват на 9M729, а маркировките правят съвпадението още по-вероятно. "Това им дава малко по-различни оси на атака, което затруднява противовъздушната отбрана, и увеличава броя на ракетите, с които разполагат руснаците", каза Луис.