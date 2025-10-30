Кремъл явно се уплаши от разпореждането на Тръмп за тестове с ядрени оръжия (ВИДЕО)

Кремъл заяви на 30 октомври, че изпитанията на Русия на ракетата с ядрено задвижване "Буревестник" и торпедото с ядрено задвижване "Посейдон" не са били тестове на ядрени оръжия. Говорителят на диктатора Владимир Путин - Дмитрий Песков, влезе в обяснителен режим, след като американският президент Доналд Тръмп разпореди на Пентагона незабавно да започне тестове с ядрени оръжия, както правят други ядрени сили.

Песков повтори няколко пъти, че това "не е ядрен тест"

Песков предупреди, че ако някоя страна тества ядрено оръжие, тогава и Руската федерация ще го направи.

„Ако (Тръмп) по някакъв начин се позовава на теста „Буревестник“ като ядрено изпитание, то това по никакъв начин не е ядрен тест. Всички страни развиват своите отбранителни системи, но това не е ядрен тест", повтори говорителят на Кремъл, цитиран от ТАСС.

По-рано Тръмп не уточни извършването на какви опити е разпоредил, нито дали това включва детонация на ядрени бойни глави. "Заради програмите за тестване на други страни наредих на министерството на войната да започне да тества нашите ядрени оръжия по същия начин. Процесът ще започне незабавно", написа той в социалната си мрежа Truth Social.

Тестовете на Русия

Владимир Путин заяви вчера, 29 октомври, че Русия успешно е тествала суперторпедо с ядрено задвижване. Става въпрос за безпилотните подводни апарати "Посейдон", снабдени с ядрен реактор. "За пръв път успяхме не само да го изстреляме от подводница, но и да активираме ядрения реактор, с чиято помощ апаратът плува известно разстояние. Това е огромен успех", обяви диктаторът: Ядрен дрон "Посейдон": Путин се хвали, Украйна му унищожи ПВО за десетки милиони, САЩ тества безшумен самолет, по-бърз от звука (ВИДЕО).

Освен това Русия обяви преди няколко дни, че е завършила изпитанията на новата крилата ракета с ядрено задвижване "Буревестник" - това е станало на 21 октомври. Мнозина западни анализатори и експерти обаче се усъмниха в способностите на ракетата, която Путин, на практика, нарече несравнима: Лоши новини за Путин: "Буревестник" е стара ракетна технология и може да бъде свалена от НАТО още преди да излети.