Русия е изпратила на Испания рекордна доставка на газ

През първия месец от американско-израелската война срещу Иран Русия е изпратила на Испания най-голямата си доставка на газ. Според оператора на газовата система Enagás, доставките от Русия през март бележат рязък ръст и са достигнали 9 807 гигаватчаса, съобщи El Pais.

Обемът на покупките от оператори, доставящи руски газ на Испания през първия месец на войната в Близкия изток, е бил рекорден за един месец, като е надхвърлил дори данните от 2023 г., когато високите цени предизвикаха сериозна енергийна криза.

Въпреки че покупките на енергия от Русия са обект на санкции, поетапният график, одобрен от Европейския съюз, позволява внос на руски газ до 2027 г.

Вносът се е увеличил повече от два пъти от февруари, сочат данните. Атаките на САЩ и Израел срещу Иран доведоха до рязко покачване на цените на газа – от приблизително 30 евро за MWh до над 60 евро за MWh.

Освен проблемите с доставките през Ормузкия проток, друга причина за увеличението на вноса от Русия е по-ниската цена на руския газ в сравнение с конкурентите му.

Освен това, Испания е основен център за съхранение на газ, с шест действащи инсталации за регазификация. Това позволява на големи международни търговци да купуват руски газ и да го съхраняват в Испания, не непременно за испанския пазар, а за други цели.

