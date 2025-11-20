Русия наема украински деца за саботажи, понякога взривява бомбите в ръцете им: Под прикритие с BBC

През юли тази година 17-годишен младеж пропътувал 800 км от дома си в Източна Украйна, за да вземе бомба и телефон, скрити в парк в западния град Ровно. Той казва, че са му били обещани 2000 долара да постави бомбата в микробус, използван от украинската военна служба. "Когато свързвах кабелите, си помислих, че може да експлодира. Помислих, че може да умра", разказва той пред BBC. Влад (BBC не използва истинското му име) е едно от стотиците деца или тийнейджъри, които според украинското правителство са били наети онлайн от Русия и им е било предложено заплащане, за да извършат саботаж и други атаки срещу собствената си страна.

Инструктирали го да настрои телефона си да предава на живо, а отсреща да се включи неговият ръководител, за да могат да взривят устройството дистанционно, когато някой влезе в превозното средство.

12-годишна присъда грози украинския младеж

Украинската служба за сигурност (СБУ) обаче е наблюдавала и е предотвратила атаката. Влад, който сега е на 18 години, очаква процес по обвинения в тероризъм, за които може да получи 12-годишна присъда.

Седейки в строго охранявания арест в Ровно с адвоката си до себе си, той признава, че е можел да участва в убийство. „Мислех за това. Но никой не харесва офицерите от военната служба. Помислих си - е, ще бъда като всички останали".

800 вербувани от Русия украинци за две години, има и 11-годишни

СБУ твърди, че през последните две години са идентифицирани над 800 украинци, за които се твърди, че са вербувани от Русия. От тях 240 са непълнолетни, а някои са едва на 11 години.

Въпреки това експертът по киберсигурност Анастасия Апетик, която преподава курсове по интернет безопасност в Украйна, знае за случаи с още по-малки деца. „Те се опитаха да вербуват деца на възраст 9 или 10 години“, казва тя.

Снимка: Getty Images

Андрий Небитов, заместник-началник на Националната полиция на Украйна, добавя, че има целенасочена стратегия за търсене на уязвими лица, които могат да бъдат манипулирани. „Децата невинаги осъзнават напълно последствията от действията си. Врагът не се срамува да използва непълнолетни за производството на експлозиви от битови химикали, които да поставят на различни места, например офиси за набиране на войници или полицейски участъци".

Русия вербува през Telegram, TikTok, а даже и през видеоигри

СБУ казва, че набирането се извършва предимно чрез приложението Telegram, но също и чрез TikTok, а дори и чрез платформи за видеоигри. Служители споделят, че вербуваните почти винаги са мотивирани от пари, а не от проруски симпатии. Влад например казва, че не подкрепя Русия и че преди това не е имал нищо общо с престъпления. Той се е присъединил към два канала в Telegram и е публикувал, че търси работа от разстояние. В рамките на половин час му отговорил мъж, който се представял като Роман. Когато по-късно разговаряли по телефона, Роман говорел руски с уличен акцент, разказва украинският тийнейджър.

Влад казва, че първоначално се колебаел, но бил убеден да поеме поредица от все по-опасни задачи. Първо му било казано да вземе граната, но когато стигнал до определеното място, тя не била там. Въпреки това му били платени 30 долара.

Няколко дни по-късно дошла друга задача – да подпали микробус, принадлежащ на център за набор на войници, да заснеме акцията и да избяга. За тази атака Влад казва, че е получил около 100 долара в криптовалута – много по-малко от обещаните 1500 долара. Роман му казал, че ще получи остатъка, ако постави бомбата в Ровно.

Под прикритие

Снимка: Getty Images

Каналите в Telegram, които от BBC са разгледали и където се извършва набирането на кадри, не са изрично проруски, но усилват гнева, който някои украинци изпитват към военната служба. Набляга се на обвиненията в бруталност и корупция. Използвайки телефон за еднократна употреба и псевдоним, журналистите се присъединили към няколко канала, за които са получили информация. Каналите съдържали клипове с пожари и експлозии, за които се твърдяло, че са извършени по тяхна собствена поръчка. Не е можело обаче да се направи независима проверка.

Един от акаунтите, с които британската телевизия се свързва, веднага предложил плащане в криптовалута или чрез банков превод за извършване на палеж. "Казаха ни да се свържем с втори акаунт за повече подробности и след това получихме съобщение с ценова листа, в която беше посочено колко предлагат да платят за различните цели. Плащанията варираха от 1500 долара за запалване на пощенски клон до 3000 долара за банка. Обясниха ни, че за банките се плаща повече, защото защитното стъкло ги прави по-трудни за атака", разказва BBC в репортажа си.

"Трябва или да излееш бензин вътре, или да хвърлиш няколко коктейла Молотов", посъветвали от акаунта.

Дори и обикновени украинци, търсещи работа, могат да получат предложение за пари, за да извършат саботаж. "Намерихме обяви, предлагащи висока заплата за неопределена работа на непълно работно време, публикувани в различни несвързани украински Telegram групи, включително някои, насочени към бежанци, и дори съвети за красота. Когато проследихме една от тях, набиращият персонал отново предложи хиляди долари за палежи и ни помоли да изпратим видеоклипове като доказателство", разказват журналистите.

"Имам нужда от всички палежи, които мога да получа", написал инструктиращият. "Да намериш надежден човек, е много по-трудно, отколкото да се разделиш с пари. Ето защо плащам точно толкова, колкото казвам, и го правя много бързо, обикновено в рамките на няколко часа след получаване на видеото".

BBC докладва за редица от тези канали, акаунти, чатове и ботове на Telegram. От платформата са премахнали някои от тях, но не и повечето. Един от каналите, който все още е активен, е нараснал с над 750 абонати, откакто журналистите започнали да го наблюдавт. "А акаунтът, за който съобщихме на Telegram, че ни е предложил директно плащане за палеж, все още е активен", отбелязват те.

Telegram обяви: "Призивите към насилие или унищожаване на имущество са изрично забранени в Telegram и се премахват незабавно, когато бъдат открити".

Пряко участие на Русия?

Снимка: ДСНС-Украйна

Украински официални лица публично назоваха членове на руските разузнавателни агенции, които подозират, че действат като ръководители на саботьори. BBC не е успяла да потвърди независимо, че руската държава сама по себе си е отговорна.

Въпреки това няколко европейски правителства казват, че разполагат с доказателства, че руски агенти вербуват млади мъже за извършване на актове на вандализъм, палежи или дори наблюдение в техните страни. Във Великобритания шестима мъже бяха осъдени за участието си в поръчан от Русия палеж на склад в Лондон, предоставящ помощ на Украйна. Подобни случаи имаше в Полша, Литва и други страни: Москва и Западът в скрита битка за руския агент, архитект на операцията с взривените пратки в Европа.

В Украйна стотици предполагаеми саботьори очакват съдебен процес. За някои от украинците, съгласяващи се на подобни действия срещу пари, последствията могат да бъдат фатални. Няколко заподозрени са били убити от експлозиви, които са носили. СБУ твърди, че руските "куратори" са детонирали умишлено устройствата от разстояние, знаейки, че техните агенти ще бъдат убити. През март 17-годишен младеж загина, а 15-годишен беше тежко ранен, когато бомба, която се предполага, че са носили до жп гара в Ивано-Франковск, избухна.

След като BBC са предали твърденията на СБУ на руското посолство в Лондон, то е обвинило Украйна в подобна саботажна кампания, използваща руски граждани, но не е отрекло директно обвиненията. "Практиките, които споменавате, са се превърнали в запазена марка на украинските специални служби. По-специално: набиране на цивилни лица, включително деца, за извършване на палежи, саботажи или бомбени атентати срещу хора, сгради или превозни средства", гласи позицията на дипломатическа мисия на държавата, която даде начало на войната през февруари 2022 г.

Има съобщения, които приписват актове на саботаж в Русия на украински вербовчици в Telegram, но отново е изключително трудно да се провери кой точно стои зад тези атаки, отчитат от BBC

Междувременно Влад има послание за хората, изкушени от вербовчиците: "Не си струва. Или ще те измамят и ще свършиш в затвора като мен, или можеш да вземеш бомба в ръцете си и тя просто ще те взриви".

