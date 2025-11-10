Пропаганда и факти: законите за военна служба в Русия и Украйна

Вече четвърта година руският диктатор Владимир Путин води агресивна война на изтощението в Украйна, заливайки фронта със свежа човешка сила всеки път, в който е пожертвал определена "порция" от пушечното месо на цената на някакъв напредък, пък бил той и незначителен. От другата страна е украинската армия, която страда от липсата на хора и съответно - от качествена ротация на частите, и която понякога е принуждавана да взема непопулярни мерки, за да продължи борбата си.

Вярно е, че някои украински мъже са били задържани на обществени места за военна служба, въпреки че това е оспорван въпрос. Тези събития са част от по-широката криза с наборната служба в Украйна, където териториалните центрове се сблъскаха с публична конфронтация, докато се опитваха да издадат призовки и да задържат определени лица. Военното ръководство на Украйна казва, че тези видеоклипове често са извадени от контекста и че критиката към действията на офицерите може да бъде използвана като руска пропаганда. Важно е да се гледа и какво става в Руската федерация: В метрото: Лов на наборници в Москва.

Междувременно, преди около седмица, Путин подписа закон, с който от следващата година военната служба в Русия преминава към целогодишен модел на набор. Това е в рамките на усилията на Кремъл да разшири човешките ресурси за войната в Украйна. Новият закон, който не променя двугодишния характер на набора, позволява на наборните комисии да провеждат медицински прегледи, психологически скрининг и други стъпки по набирането по всяко време. Наборниците ще продължат да бъдат изпращани на служба между 1 април и 15 юли и между 1 октомври и 31 декември.

Законът определя 30-дневен срок на валидност за електронните уведомления за набор, като заменя предишния неограничен срок. Военните власти обясниха, че така мъжете ще се държат в готовност в продължение на месеци, без да бъдат разпределяни. Новата система се очаква да подобри качеството на набора и да намали затрудненията по време на двата пика през годината, пише The Moscow Times.

Какви са разликите във военната служба в Русия и Украйна, кой може и кой не може да служи в армията? Представяме ви обобщение с основните особености:

Кой подлежи на задължителна военна служба в Русия?

В Русия мъжете на възраст между 18 и 30 години (преди 2024 г. границата беше 27 г.) официално подлежат на задължителна военна служба, която включва стандартен 12-месечен период на активна служба. Изключения и отлагания са възможни по причини като здравословно състояние, но правителството работи за намаляване на броя им. Жените не подлежат на набор.

Резервистите и бившите договорни войници също могат да бъдат призовани на служба, като възрастовата граница е 65 години. Правото на мобилизация е отделен процес, който може да бъде приложен в кризисни ситуации и има различни критерии за възраст и служба, като обикновено се отнася за лица с предишен военен опит. Съгласно действащото законодателство - офицерите от резерва могат да бъдат мобилизирани до 65-годишна възраст, а останалите военнослужещи – до 55-годишна възраст.

Налице е алтернативна гражданска служба, която е по-дълга (18-21 месеца) и се контролира от Федералната служба по труда и заетостта.

В регионите на Украйна, незаконно анексирани от Русия, мъжете в призивна възраст също се призовават да се регистрират за военна служба. Това се счита за военно престъпление според международното право.

Чужденци могат да служат в руската армия като чуждестранни граждани, подписали договор, или (от средата на 2025 г.) като лица без гражданство. Съществуват и специални разпоредби за чужденци, при които военната служба е потенциален път към гражданство. Усилията за набиране на кадри включват прицелване в чуждестранни работници и студенти, понякога със заплахата от неподновяване на визите, за да се попълнят редиците на войските на Владимир Путин.

Кой подлежи на задължителна военна служба в Украйна?

В Украйна всички мъже на възраст от 18 до 60 години подлежат на военна служба по време на военно положение, а мъжете на възраст от 25 до 60 години могат да бъдат мобилизирани за активна служба. Мъжете на възраст от 18 до 25 години са длъжни да преминат основно военно обучение. Жените не подлежат на задължителна военна служба, но могат да се запишат доброволно, особено тези с медицинска или фармацевтична специализация, които имат специфични задължения за регистрация. Те трябва да се регистрират при военните власти и им се издават временни удостоверения за отговорност за военна служба.

Мъжете на възраст от 25 до 60 години подлежат на мобилизация за активна служба и трябва да притежават документ за военна регистрация. Това важи както за тези, които са служили в армията, така и за онези, които не са.

Допускат се и доброволци над 60 години (при военно положение), ако са в добро здравословно състояние и са одобрени от командира на подразделението. Те преминават двумесечен изпитателен срок и подписват договори за една година, които автоматично се прекратяват в края на военното положение и са за небойни и специализирани роли. Причината за въвеждането на това законодателство през 2025 г. - да се помогне за преодоляване на недостига на работна ръка.

Мъжете на възраст между 18 и 22 години вече могат да пътуват в чужбина, без да се сблъскват с наказателни последствия, ако не се върнат. Според материал на BBC от юни 2024 г. офицерите от военната служба са започнали да преследват онези, които се опитват да избегнат регистрацията (във възрастовата група 25-60 г.), което кара все повече мъже, които не искат да служат, да се укриват.

Някои лица могат да бъдат освободени от мобилизация или да имат право на отлагане - например лица с увреждания (мобилизиращи се доброволно), лица с конкретни задължения по предоставяне на грижи и някои студенти.

Чужденците и лицата без гражданство могат да служат в украинската армия като доброволци, при условие че отговарят на изискванията за допустимост - например да са на възраст между 18 и 60 години, да нямат криминално досие и да преминат медицински и психологически прегледи.

Допускат ли се затворници в армиите на Украйна и Русия и каква е разликата?

Определени украински затворници могат да се присъединят към армията, след като през май 2024 г. беше приет такъв закон. Програмата е доброволна и изисква съдебно решение, военномедицински преглед и одобрение от военна част. Тя важи само за някои осъдени лица - изключени са определени категории затворници като осъдените за тежка корупция, престъпления срещу националната сигурност, изнасилване или многократни убийства. Затворници с тежки здравословни проблеми като ХИВ, туберкулоза или хепатит също не могат да бъдат вкарани в армията.

Съдът трябва да издаде решение, с което да разреши условно освобождаване за военна служба. След освобождаването и зачисляването в армията затворниците имат същите права и задължения като останалите военнослужещи, с някои незначителни правни ограничения. Ако дезертират, ги очаква допълнително лишаване от свобода - често от 5 до 10 години в допълнение към първоначалната им присъда.

На някои затворници, които се присъединяват към армията, може да им се наложи да се сражават за неопределен срок, като първоначалните им присъди се заличават след една година служба.

Руските затворници също могат да се запишат в армията, а Москва активно започна да ги набира за агресивната си война в Украйна още през 2022 г. Тогавашният ръководител на частната военна компания "Вагнер" Евгений Пригожин обикаляше наказателните колонии, за да набира осъдени руснаци. Пригожин загина в подозрителна самолетна катастрофа над Русия през август 2023 г. - месеци след неуспешния му бунт срещу Москва: Навални: Пригожин дойде и в моята наказателна колония, за да вербува затворници.

Първоначално ЧВК "Вагнер" и Министерството на отбраната предлагаха на затворниците помилване след 6 месеца служба, но впоследствие условията се променяха. Според неправителствената организация Russia Behind Bars и медийни репортажи - в началото на 2023 г. на затворниците в Русия, които са подписали договори за служба в армията, са били давани 18-месечни договори. По-нови данни от британското разузнаване сочат, че Русия вече не предлага краткосрочни договори за затворници, а стандартни или „дългосрочни“, обвързани с периода на частична мобилизация или продължаващата война, според "Украинска правда".

Съгласно закон, приет на 19 март 2024 г., затворниците (и заподозрените) могат да подписват договори с армията, а наказателните им дела могат да бъдат преустановени или превърнати в условни присъди за срока на службата, пише The Moscow Times. Лицата, които подпишат договор и след това получат държавна награда или бъдат освободени при определени условия, могат да получат заличаване на съдимостта си.

А дори ако договорът е за една година, съгласно указ на диктатора Владимир Путин, той може да остане в сила до края на „специалната военна операция“, както Москва нарича агресията си в Украйна, а не за фиксиран по-кратък срок, според германската Фондация "Наука и политика".

Министерството на отбраната на Русия е сформирало и специални подразделения като „Щурм-Z“ и „Щурм-V“ специално за набиране на затворници. Има данни, че тези подразделения получават много малко обучение, понякога само 10-15 дни. Те често са хвърляни като пушечно месо при смъртоносните щурмове от малки като численост групи на фронта.

Лицата, осъдени или обвинени за много тежки престъпления, не могат да подписват договори с армията. Тук се включват престъпления като тероризъм, измяна, шпионаж, сексуално малтретиране на непълнолетни и престъпления срещу основите на конституционния ред или сигурността на държавата. Фактите обаче показват, че в армията влизат дори серийни убийци: Маниаци с автомати: Русия въоръжи серийни убийци и психопати.

По време на войната станаха известни редица случаи на руски затворници, сражавали се в Украйна, които извършват зверства, след като се завърнат у дома: След многото убийства: Руски депутат поиска постоянен контрол за помилваните от Путин затворници, върнали се от фронта.