Западните медии "предадоха" Покровск, украинците – още не (ОБЗОР - ВИДЕО)

Съдбата на Покровск продължава да занимава всяка по-голяма и по-малка медия, следяща войната в Украйна, като западните издания не спират да бълват материали, използвайки свои източници. Общото настроение, което се наслагва – не е възможно градът да бъде удържан от украинската армия, въпреки че официално отговарящите за воденето на военните действия в Украйна от страна на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) не проявяват такъв песимизъм – Още: Укрепихме фланговете и прочистваме Покровск: Командирът на щурмовите части на ВСУ

С материал на The Economist се създава впечатление, че ситуацията за Украйна що се отнася до Покровск и Мирноград е безнадеждна. Това било очаквано, но руснаците ще използват новите си придобивки (които още нямат) като плацдарм за последващи настъпления в Донецка област (към Славянск и Краматорск). Цитиран е командирът на украинското подразделение "Тайфун", че руската армия на 60% е превзела Покровск, а останалата част е сива зона т.е. поле, в което никой няма сигурен контрол. Става въпрос за северната част на града. Най-важното е кой контролира по-високите сгради, добавя украинският военен – именно в северната част на Покровск текат боеве за тези по-изгодни точки, става ясно от думите му пред The Economist. И още – по негова оценка съотношението на войниците е между 1:6 до 1:10 в полза на руснаците, а те имат и повече дронове, макар украинците да са увеличили своите до рекордни нива. Все още украинците удържат и логистичния коридор от района на Родинско към Мирноград, но руснаците не спират да атакуват и коридорът е широк само няколко километра.

Подобно на The Economist, телевизия ABC също публикува материал, в който нагласата е, че Покровск е загубен. Цитиран е един от финландските OSINT експерти на Black Bird Group Паси Пароинен, по чието мнение Украйна спокойно може да поддържа ефективна отбрана и ако Покровск и Мирноград паднат, но само ако на запад за подготвени и укрепени солидни отбранителни линии. "Украинците защитават тези градове твърде дълго, бих казал. Руснаците вече са проникнали твърде дълбоко в Покровск и според мен те са твърде много, за да могат украинците да ги прогонят", заяви Паройнен пред ABC. Засилват се критиките и опасенията, че изтеглянето на украинците от Покровск се бави много и това ще доведе до ненужни жертви за тях.

Russians inside Pokrovsk. Where previously Russian troops infiltrated Pokrovsk only on foot, occasionally on motorcycles, today, due to the fog, Ukrainian forces observed the first Russian military pickup inside the city, removing barricades. pic.twitter.com/0r5ITShpAo — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 6, 2025

Същевременно, пред "Киев 24" украинският военен анализатор Алексей Гетман заяви следното: "Разстоянието между Покровск и основните руски сили, които се опитват да го обкръжат, е 10 километра – това не се е променило от 3-4 месеца. Твърдението, че е невъзможно да се транспортира каквото и да било директно до Покровск и че е трудно да се провеждат военни операции там, просто не е вярно". Той добави, че украинците използват много роботизирана техника за провеждане на операции. И обърна внимание на сводката на украинския генщаб за 5 ноември – 100 бойни сблъсъка в Покровск. Как би било възможно, ако украинците нямат с какво да се бият, ако руската армия е отрязала всичката логистика, пита той, а на долните видеокадри може да видите купищата оптични кабели, останали след използването на FPV дронове в Покровско – Още: Нови свръхзвукови ракети на САЩ накараха Путин да се оглежда за специалния куфар (ОБЗОР – ВИДЕО)

Fields near Pokrovsk. Everything is covered with fiber optics. pic.twitter.com/Ixd3XnIZYg — WarTranslated (@wartranslated) November 6, 2025

Покровск обезателно трябва да бъде превзет, за да може Кремъл да има с какво да се хвали – това ще е най-големият украински град, превзет от руската армия от падането на Бахмут. В Покровск преди войната са живели около 60 000 – 70 000 души. Покровск е и последното голямо препятствие пред руската офанзива за Славянск и Краматорск, а Украйна се бори за запазване на поне частични позиции там, за да неутрализира идеологическите наративи на путинската пропаганда, пише The New York Times. Но бавното движение напред на идва на огромна цена. И в Покровск руснаците вървят с големи загуби, а това съсипване на ресурси не може да не окаже влияние впоследствие. "Забележителното за Покровск е, че на руските сили им отне толкова време (почти 2 години от падането на Авдеевка), за да постигнат това, което беше основен приоритет на Путин. Това е отрезвяващо за онези, които прогнозират бързо превземане на Донецка област", коментира Лора Купър, висш служител на Пентагона по времето на администрацията на Байдън.

Акценти

Русия е мултиентическа и мултирелигиозна държава – такава картина рисува руският диктатор Владимир Путин за управляваната от него територия, с призив „новите земи“ т.е. окупираните от руснаците украински територии в противовес с всякакви международни договори да бъдат интегрирани към русский мир. Това противоречи на всичко, което бълват най-твърдите руски хардлайнери, които са гръбнак в подкрепата за Путин – за руснаците преди всички, констатира в дневия си анализ ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната). Защо има такова разделение в посланията – защото Путин е принуден да балансира между "руснаците преди всичко" и "ние всички сме едно голямо семейство", тъй като Руската федерация е съставена от много етнически различни народи.

Отделно, има сателитни данни, че руснаците впрягат военнопромишления си комплекс за ремонт и модернизация на танкове Т-62 – става въпрос за около 1000 танка, което оставя много малък резерв от този вид машини на склад, около 800, които обаче не е много ясно в какво състояние са. Русия вече няма Т-62, които могат да отидат на фронта в Украйна без ремонт и модернизация

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Рязък спад в сухопътната военна дейност в Украйна отчита украинският генщаб на дневна база. На 6 ноември е имало общо 169 бойни сблъсъка, докато на 5 ноември бяха 276 – вторият най-голям дневен брой в рамките на пълномащабната война. Руснаците са хвърлили 144 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 20 повече на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 10 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 4916 изстреляни снаряда, като това е с около 600 повече на дневна база. Руската армия е използвала 5525 FPV дрона, което е с около 1500 повече спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Пак най-много руски пехотни атаки е имало в Покровск – 58 отбити руски щурма там, но предишното денонощие бяха 100. Още 10 е имало в съседното от юг Олександриевско направление, а на североизток, от Торецк към Константиновка са извършени 14 руски пехотни атаки и само 2 от Часов Яр към Константиновка. В Славянското направление, което е северно от това към Константиновка, са станали 14 руски пехотни атаки. По 12 руски пехотни атаки е имало в Купянското направление и в северната част на Харковска област, при Вовчанск, където се появиха геолокализирани видеокадри как руснаците издигат знамето си на поредна сграда в града, само за да бъдат заличени от лицето на земята с украинска бомбардировка. Руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар" обаче прави обзор, че през октомври руската армия значително разширила зоната си на контрол във Вовчанск, осъществена е и офанзива в западната част на града. И добавя: "Кризата в отбраната на украинските въоръжени сили се разраства в Покровск, Мирноград и Константиновка, а от Купянск идват противоречиви новини". 10 руски пехотни атаки е имало и в пограничния район на Суми и Курска област, където руснаците удържаха да не загубят Олексиевка, но там останаха само руини и няма много удобни позиции за последващо руско настъпление без големи загуби:

Ukrainian troops call such Russian raids “flag-dumps.” On Nov 5, Russian forces staged a video raising their flag in Vovchansk, within the 57th Brigade’s zone. In reality, the group climbed a building, waved the flag, then gathered nearby, only to be struck by Ukrainian aviation. pic.twitter.com/xDe0o2WYeg — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 6, 2025

Completely destroyed: Oleksiivka, Sumy region. The village lies in ruins following continued fighting and shelling. pic.twitter.com/Vwd93t7xNq — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 6, 2025

В Украйна явно пак има доста лошо време и мъгли – украинският военен оператор на дронове Станислав Бунятов пише в канала си в Телеграм, че в Лиманското направление именно заради това руснаците пак се активизират, но и че засега украинците успешно ги спират, особено с FPV дронове. Но той специално се тревожи за Олександриевското направление и как руската армия заобикаля от изток на запад големите отбранителни украински линии в Запорожка област, в района на Гуляйполе. Бунятов не за пръв път обръща внимание на тази очертаваща се сериозна и по-мащабна заплаха за Украйна (КАРТА)

И тази нощ не се размина без въздушни удари между Русия и Украйна, като руските са по-значими, докато украинците показаха какво са успели да постигнат в Крим предишното денонощие. Военновременният ръководител на Одеската администрация Олег Кипер съобщи за поредни щети по енергийна структура в областта след руски въздушни удари. Руски удари е имало още в Запорожка област, както и в Харковска, в Чугуев, където е ударено училище, пострадало е гражданско предприятие – местната администрация не уточнява какво точно - Още: Унищожение в Крим: специалните сили на Украйна удариха нефтохранилище и влакове цистерни (ВИДЕО)

Russia has been continuously striking the Dnipropetrovsk region for several hours. A Shahed flew right over people’s heads. Reports indicate impacts and fires in the area. pic.twitter.com/ot26kTvNmr — WarTranslated (@wartranslated) November 6, 2025

A Russian drone strike hit a road surface in Sumy this evening, according to mayor Kobzar. Fortunately, the only reported damage was to a vehicle. pic.twitter.com/IsuQwipJwt — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 6, 2025