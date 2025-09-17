Русия нанесе удар по жп транспорта в Украйна

В нощта на 16 срещу 17 септември руските сили извършиха поредна масирана атака срещу украинските железници, заяви Александър Перцовски, който е председател на борда на АД „Укрзализныця“. Железниците актуализираха разписанието на влаковете, като актуалните данни показват, че времето за изчакване по някои маршрути се е увеличило до 5-6 часа. Руснаците са предприели нападение срещу подстанции, които захранват мрежата. „Наблюдават се закъснения на пътническите влакове в посока Одеса и Днипро. Някои влакове следват променени маршрути, вече са разположени 20 резервни дизелови локомотива. Нашите диспечери спряха редица влакове на безопасно разстояние от засегнатата зона“, съобщиха от железниците в Telegram.

„Поради прекъсвания на електрозахранването ще има закъснения на влаковете в посока Днипро: по-конкретно № 86/72 Лвов-Запорожие-Павлоград; № 85/71 Запорожие, Павлоград-Лвов, № 75 Киев-Кривой Рог, № 80 Лвов-Днипро и други“, написа Перцовски във Facebook. Според него резервните дизелови локомотиви вече са в готовност, така че украинските железници ще се опитат да сведат закъсненията до минимум.

Международните връзки с полските градове Пшемишъл и Хелм също са засегнати. "Вече сме в контакт с диспечерските екипи на чуждестранните железници и координираме превозите, чакането на влакове и ускорената гранична проверка", пишат от украинските железници.

Засегната е енергийната инфраструктура на железниците

Енергийната инфраструктура на железниците е била повредена от руския обстрел. В резултат на това е пренасочено движението на крайградските влакове в Кировоградска област. Многобройни пътувания и маршрути са отменени или пренасочени.

В нощта на 16 срещу 17 септември Русия предприе масивна атака с дронове, за да деактивира подстанциите, които захранват железопътната мрежа, написа в Telegram вицепремиерът по възстановяването и министър на развитието на общностите и териториите на Украйна Олексий Кулеба. "Такива атаки имат ясна цел: да затруднят превоза на пътници и товари, да нарушат стабилното функциониране на транспорта и да създадат допълнителен натиск върху хората и икономиката“, отбеляза той.

Russia launched a massive drone strike last night targeting substations powering Ukraine’s railway network, Deputy PM Oleksiy Kuleba said. Over 20 passenger trains were on routes during the attack, none hit. Still, 26 trains are delayed over an hour as Russia seeks to disrupt… pic.twitter.com/4hsRNd1mLN — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 17, 2025

Според него по време на атаката са се движели повече от 20 пътнически влака. За щастие, няма пострадали сред пътниците или железопътните работници.

Руската федерация иска да унищожи възлови гари - примери за това са атаките срещу гарите Лозовая, Синелников и Казатин. Когато ключови гари са подложени на атака, украинските железници са принудени да променят разписанията на влаковете, отбелязва УНИАН.

Обстрелвана е била железопътната инфраструктура в региона на Кировоград, което е забавило редица влакове с до 7 часа.

