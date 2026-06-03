Русия побесня за Санкт Петербург: Продължаваме със систематичните удари по Украйна (ВИДЕО)

Кремъл обяви, че Русия ще продължи да нанася "систематични удари" по Украйна, след като украински дронове поразиха петролния терминал и военноморска база в Санкт Петербург часове преди началото на Международния икономически форум там. „Бих искал да ви припомня изявлението на Министерството на външните работи, в което се посочва, че нашите отговори ще бъдат със систематичен характер, а всъщност те вече са такива“, заяви пред репортери говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, признавайки, че държавата му извършва поредни масирани нападения срещу съседката си.

Последното такова бе на 2 юни, когато загинаха 23 души в Украйна след обстрел с над 650 дрона и повече от 70 ракети за една нощ. Основни цели бяха Киев, Днипро и Одеса, а днес украинските сили отговориха: Украйна отговори на руските ракети и дронове: С атака в Москва, удар в Санкт Петербург и горящ ракетен завод в Мичуринск (ВИДЕО).

„Що се отнася до конкретния отговор на ударите - информацията за това изцяло и напълно е прерогатив на регионалните власти и на нашето Министерство на отбраната. Но като цяло мога да кажа, че специалната военна операция продължава точно за да не се стига до такива удари“, заяви Песков, използвайки названието на агресивната война в Украйна, което режимът в Кремъл използва.

От думите му излиза, че руснаците продължават войната, защото защитаващата се страна поразява основния източник на приходи на агресорската държава, които отиват за... същата тази война.

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Какво бе ударено в Санкт Петербург?

Според геолокализация на кадри от руския опозиционен канал ASTRA е бил ударен Петролният терминал на Санкт Петербург. Там има 21 резервоар-цистерни за съхранение на петролни продукти и горива, като през терминала годишно могат да преминават 12,5 млн. тона продукти. Комплексът е част от стратегическите обекти на руската критична инфраструктура. Освен това терминалът се намира на само 17 километра от изложебния център, където се провежда икономическият форум.

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В по-широката Ленинградска област украински дронове атакуваха и военноморската база "Кронщат". Те са унищожили руската корвета "Бойкий" от Балтийския флот: Гори руски ракетоносец: Украйна удари военна база в Кронщад (ВИДЕО).