Гори руски ракетоносец: Украйна удари военна база в Кронщад (ВИДЕО)

Украински дронове са унищожили руската корвета "Бойкий" във военноморската база Кронщат в Ленинградска област на Русия. Това е военен кораб по проект 20380, въоръжен основно с ракети — противокорабни, крилати или зенитни. За успешното попадение съобщи командирът на Силите за безпилотни системи на Украйна Роберт Бровди с позивна Мадяр. Информацията бе потвърдена и от Службата за сигурност на Украйна (СБУ). В момента се установяват точните щети, понесени от руснаците.

Според съобщението на Мадяр корветата е била ударена в 6:35 ч. тази сутрин. Тя се е намирала на планов ремонт на сухия док Велешински в Кронщат от месец февруари насам.

"Бойкий" е третата корвета в Балтийския флот на руския военноморски флот, която е спусната на вода през 2011 г. и е на служба от 2013 г.

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Наред с други задачи, които е изпълнявала корветата, е било и ескортирането на кораби от руския сенчест флот, които превозват петрол, заобикаляйки санкциите.

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Заглавната снимка е илюстративна и е направена с инструмента за ИИ ChatGPT5 на OpenAI