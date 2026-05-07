Декупаж с мисия превръща изкуството в жест към недоносените бебета

Фондация "Нашите недоносени деца" организира „Декупаж с мисия" - благотворителна работилница, която ще се проведе на 10 май 2026 г. от 15:00 до 17:00 ч. в Център за детско развитие "Малки чудеса" в гр. София. Събитието е отворено за всеки, който иска да си подари следобед на творчество, спокойствие и ръчна изработка, да усвои нова техника и същевременно да подкрепи каузата на фондацията.

Повече за инициативата

По време на ателието участниците ще превърнат обикновени предмети в красиви творби с мисия, които ще бъдат включени в благотворителни инициативи за недоносените бебета и техните семейства. Повече информация за участие и регистрация можете да откриете тук.

Още: "Приказка за доброто" събира изкуство и съпричастност в подкрепа на фондация "За Нашите Деца"

"Зад всяко недоносено бебе стои семейство, което има нужда да усети, че не е само. Затова каним хората да вложат време, внимание и сърце в нещо красиво, което след това може да се превърне в реална подкрепа. Вярвам, че творчеството обединява, а когато създаваме с мисъл за другите, дори малкият жест започва да носи голям смисъл", казва Моника Златанова - член на Управителния съвет на Фондация "Нашите недоносени деца".

Декупажът е техника, с която чрез хартия, салфетки, лепило и дорисуване обикновени предмети се превръщат в малки произведения на изкуството с личен почерк. Ателието ще бъде водено от Ивалина Мандева, творец с над 10-годишен опит в работата върху дърво и стъкло. Всички материали са осигурени от организаторите, а участниците могат да донесат и свои лични предмети, които биха искали да преобразят.

Как да помогнете

Още: "Приказка за доброто" събира изкуство и съпричастност в подкрепа на фондация "За Нашите Деца"

Всяка създадена творба ще намери своето място в благотворителни базари и в онлайн магазина "Подарък с кауза" на фондацията. Приходите от продажбите ще подкрепят дейности и програми в помощ на недоносените бебета и техните семейства в цялата страна, сред които психологическа подкрепа, обучения, информационни ресурси, дарения и подкрепа за неонатологичните отделения.

Творческата работилница е покана към всеки, който иска да посвети време за един изпълнен със смисъл следобед и да остави след себе си нещо повече от спомен. Тези, които не могат да присъстват на 10 май, но искат да бъдат част от каузата, могат да я подкрепят, както и много други инициативи в помощ на недоносените бебета и техните семейства, чрез дарение на сайта на фондацията или чрез SMS с текст DMS BEBE на номер 17 777.

Още: Увеличава се броят на недоносените бебета у нас - вече всяко дванайсто е с увреждания